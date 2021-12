O BNG levará este venres ao Parlamento galego a situación do IES de Becerreá

O Bloque Nacionalista Galego levará a situación do IES de Becerreá ao Parlamento galego polo desequilibrio e desagravio ao estudantado como consecuencia da eliminación de materias por parte da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Por isto, o BNG presentou diferentes iniciativas e esixirá na Comisión de Educación e Cultura deste venres que a Xunta de Galicia garanta os dereitos do ensino no rural.

Carme Aira: "O PP ten que dar explicacións e dar a cara ante os recortes que está impoñendo na Montaña de Lugo"

A deputada por Lugo, Carme Aira, participou de novo nas concentracións organizadas pola comunidade educativa, na que lles trasmitiu "o PP ten que dar explicacións e dar a cara ante os recortes que está impoñendo na Montaña de Lugo". Neste sentido, Aira subliñou que esta dinámica non só afecta aos Ancares, senón a outros puntos de Lugo. "Ancares ou O Incio estase vendo prexudicada de forma voraz, o Partido Popular na Xunta está desfacendo as redes que conectan o rural minguando nos servizos públicos", sinalou.

Ademais, a deputada nacionalista destacou que os recortes no ensino como noutros servizos públicos favorecen o despoboamento do rural. "Con esta política, a xente nova do rural ten que marchar para poder desenvolver a súa actividade formativa, o que expulsa á xente pola falta de servizos para desenvolver unha vida plena" declarou.