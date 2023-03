El BNG invita a Candia y a la conselleira a visitar el Rato

El BNG invita a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y a la candidata del PP a la alcaldía de Lugo, Elena Candia, a una visita guiada por el Rato para que conozcan por discurre el trazado de la Ronda Este. Los nacionalistas creen que sostienen que no va afectar al entorno "porque non o coñecen".

El Bloque pide que se estudien alternativas y que, si no hay una que no implique destrucción de entorno, que no se haga y se destinen esos 20 millones de euros al barrio de A Tinería. También plantean que la Ronda Este no tiene que ser de doble carril.

Después de la rueda de prensa, los ediles del BNG posaron junto a la pancarta de la asociación de jubilados que pide servicios público.