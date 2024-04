El BNG insta a la Xunta a abrir al público los aparcamientos de los institutos y de Magisterio

El BNG defenderá una proposición en el próximo pleno municipal para reclamar la apertura de aparcamientos en edificios dependientes de la Xunta, como el IES Virxe dos Ollos Grandes, el Lucus Augusti y la Facultad de Formación del Profesorado, antigua Magisterio, que actualmente tienen plazas reservadas las 24 horas para vehículos autorizados y son inaccesibles para el público.

El portavoz del BNG, Rubén Arroxo, señaló que el Concello de Lugo "é exemplo de como as institucións poden poñer á disposición das veciñas e veciños as infraestruturas públicas, tal e como aconteceu coa apertura ao público, polas tardes, do aparcadoiro do Seminario. Ese espazo", explica, "pasou de estar reservado a persoal do Concello a ser accesible para toda a veciñanza, abrindo un camiño que debe prolongarse para optimizar os recursos públicos dispoñibles e para mellorar a mobilidade dentro da cidade", apunta.

El BNG instará a la Xunta abrir los citados aparcamientos por la tarde, "nun horario que non afecte ao uso educativo dos distintos espazos".