El BNG idea un sendero peatonal del centro al Miño con dos pasarelas

El BNG quiere que Lugo cuente con un sendero peatonal desde el centro de la ciudad hasta el río Miño y para ello ha ideado un recorrido con salida desde el parque Rosalía de Castro que llegue hasta el del Miño junto al Balneario y, desde allí, pueda discurrir por hasta 40 kilómetros de caminos a lo largo del Miño.

El portavoz municipal del BNG, Rubén Arroxo, explicó este martes esta propuesta, que su grupo llevará al próximo pleno municipal, y en la que plantea la construcción de dos pasarelas para evitar que los peatones tengan que encontrarse con vehículos durante el recorrido. Así, el primero de los pasos elevados salvaría la Avenida República Argentina desde la explanada del Palacio Municipal de los Deportes para conectar esta zona con el parque Marcos Cela.

El sendero continuaría luego por esta zona verde hasta llegar frente al Balneario, donde se ubicaría la segunda pasarela peatonal que conectaría a los caminantes con el parque del Miño.

"Lugo conseguiría conectar a cidade cos máis de 40 km de sendeiros que rodean o río Miño, algo que non existe en ningún lugar do Estado", comenta el edil, quien añade que la primera pasarela podría financiarse con los fondos del programa Dusi, porque está dentro del marco de actuación, mientras que la prevista sobre la N-VI "podería facerse chegando a un acordo con Fomento", dice. Arroxo recordó que este ministerio "leva moitos anos sen facer investimentos en Lugo e agora está gobernado polo mesmo partido que o Concello de Lugo, o cal debería, en principio facilitar as cousas".

El concejal nacionalista añadió que estas pasarelas son un "proxecto alternativo e eficiente á proposta do PSOE de gastar 1 millón de euros nunha pasarela inútil con columnas dóricas".