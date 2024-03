El BNG reactivará su campaña para pedir más inversiones del Estado en el tren lucense

El BNG reactivará la campaña Lugo quere tren, con movilizaciones en la calle e iniciativas en las instituciones, con el objetivo de que el Gobierno del Estado aumente su inversión en la mejora de las infraestructuras y de los servicios ferroviarios de la provincia de Lugo. Se trata, explicó el primer teniente de alcaldesa y portavoz del BNG en la ciudad, Rubén Arroxo, de que el Gobierno cumpla con los compromisos que adquirió con esta formación en 2020 y 2023 para la investidura de Pedro Sánchez y que garantice a los lucenses servicios "básicos" que, en algunos casos, tuvieron en el pasado y fueron perdiendo.

Como ejemplo más reciente, Arroxo se refirió a la modificación de horarios que acaba de hacer Renfe en los trenes de Lugo a Monforte. Antes era posible enlazar en la ciudad de Lemos con el ferrocarril que viaja a Barcelona a través de Ponferrada, León, Burgos y Zaragoza. Esa opción ha quedado eliminada y con ello se han restringido aún más las comunicaciones con todas esas y otras ciudades del norte peninsular.

El BNG cree que los déficits de servicios de tren de Lugo y Galicia se solucionarán con un ente ferroviario gallego, como tiene Euskadi

Como suprimido quedó durante la pandemia el tren nocturno de Lugo a Barcelona, que Renfe no llegó a restablecer. "Aquí tíñamos un tren e agora non o temos. É un problema de Renfe. É responsabilidade de quen ten as competencias devolvernos os servizos que nos quitaron. É incríble que teñamos que reivindicar algo que xa tiñamos e que perdemos", lamentó el portavoz nacionalista, interpelado respecto a una de las circunstancias que contribuyen a la falta de servicios: la escasez y la antigüedad del material rodante. A lo que hay que sumar que en Galicia conviven vías de doble ancho, internacional e ibérico, y el número de trenes que pueden pasar de una otra son limitados.

Los nacionalistas creen que buena parte de los problemas que arrastra el sistema lucense y gallego tendrían solución con un ente ferroviario gallego, el GalTren, como tiene el País Vasco desde 1982. O, cuando menos, con la transferencia de competencias a la comunidad autónoma, como es el caso también del País Vasco, que ya gestionaba los ferrocarriles de ancho normal y ahora va a asumir los de cercanías, un servicio cuya gestión también se va a dar a Cataluña, señaló Arroxo.

Servicios. Por lo pronto, el BNG considera imprescindible que Renfe restablezca los servicios que ha ido retirando en la provincia de Lugo en los últimos años y que el Gobierno destine dinero suficiente para avanzar en tres ejes de acción, aunque el hecho de que finalmente se vayan a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado y no vaya a haber unas cuentas nuevas este año condiciona el avance en proyectos nuevos.

Para el BNG, lo primero es agilizar las obras de modernización de la vía entre Lugo y Ourense, que acumulan "moitos atrasos" y que se pusieron en marcha gracias -considera el BNG- a que fue uno de los compromisos que el BNG exigió para hacer presidente a Sánchez en 2020.

Para la última investidura, uno de los acuerdos fue destinar dinero para empezar a trabajar en la modernización de la vía entre Lugo y A Coruña y en el proyecto de construcción de una variante entre Curtis y Ordes que permita unir Lugo y Santiago por tren. "É imposible que Lugo se poida desenvolver económicamente, que se instalen empresas, cos problemas que temos de comunicación", afirma el BNG, que llevará este asunto al pleno del Concello de este mes.

El PP acusa a los nacionalistas de "falta de coherencia"

El anuncio del BNG de reactivación de su campaña para pedir más inversión en el tren lucense fue criticado este jueves por el grupo municipal del PP. Su viceportavoz, Enrique Rozas, acusó a los nacionalistas de falta de coherencia, por haber contribuido a que Pedro Sánchez fuera presidente, a la vez que es crítico con su acción de gobierno. "Teñen que ter claro que camiño escollen, o da reclamación ou o do apoio a Sánchez, aquí non valen as medias tintas, estanse facendo oposición a eles mesmos e bloqueando e discriminando á provincia de Lugo”, afirmó.

Los populares creen que la posición y las declaraciones de los nacionalistas "só lle valen para intentar lavar a conciencia, porque saben que son un dos grupos políticos que co seu apoio contribúen a que a nosa provincia siga sendo a peor comunicada de toda España", afirmó Rozas.

La modernización de la vía entre Lugo y Ourense -donde se están invirtiendo más de 500 millones de euros- que se está llevando a cabo ahora fue impulsada por el Gobierno de Sánchez, aunque la falta de inversiones en las comunicaciones lucenses, que se arrastra desde hace décadas y de la que han sido responsables de gobiernos de distintos colores políticos, es objetiva y señalada por grupos políticos, colectivos empresariales y ciudadanos.