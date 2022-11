El BNG exhibe legado y futuro

El BNG tiene hoy cinco concejales en Lugo, pero antes hubo veinte ediles que, en distintas etapas y en algunos casos durante varios mandatos, abrieron camino. Por ello, la formación, con motivo de su 40 aniversario, les rindió homenaje en un acto que contó con la presencia de Ana Pontón, que, ante esos históricos, manifestó que "sen vós non estariamos aquí".

"Gústame dicir que unha das marcas do BNG nos concellos é que a súa acción deixa pegada e iso sábeno ben os concelleiros que estades aquí, as que formastes parte do goberno nalgunha ocasión e tamén as que, desde a oposición, fixestes unha política construtiva a favor da maioría", afirmó Pontón durante un discurso seguido por la mayoría de los exediles y en el que no se dejó de recordar a los tres ya fallecidos: Marcos Cela, Xosé Cuba y Carmen Fernández.

Así, acudieron al acto Manuel Castiñeira, Ramiro Gayoso, Paco Arrizado, Dolores Varela, Xosé Miranda, Branca Rodríguez Pazos, Fernando Blanco, Xosé Anxo Laxe, Ignacio Rodríguez Eguíbar, Antón Somoza, Paz Abraira, Antón Bao y Xosé Chorén. No asistieron, casi todos por estar de viaje o tener otras obligaciones, Xabier Rodríguez, Neves Núñez, Cristina Ferreiro y Xoán Carlos Carreira.

La celebración por el 40º aniversario del Bloque se abrió este viernes con una ofrenda floral ante el Méndez Núñez, escenario de la primera Asamblea Nacionalista, en 1918.

Ofrenda floral del BNG ante la estatua de Castelao. SEBAS SENANDE

Pero fue sobre todo en ese homenaje a los concejales que han defendido el ideario nacionalista donde el BNG puso la mirada en el futuro y, así, Ana Pontón reivindicó la "capacidade transformadora" de la formación, que con Rubén Arroxo de nuevo como candidato a las elecciones de mayo, seguirá buscando darle un futuro mejor a Lugo y a Galicia, manifestó.

"É necesario sumar forzas arredor dun BNG que demostra cada día ser a opción sólida, leal e construtiva para mudar Lugo e para mudar Galiza", señaló la líder de la formación nacionalista, que también reivindicó el trabajo hecho en Lugo los últimos años.

"Estamos nun concello que mellorou a vida das persoas, no que é máis fácil camiñar, no que se gañaron espazos públicos para a xente, no que se desenvolveu un proceso de humanización que Rubén continuará desde a alcaldía de Lugo a partir das vindeiras eleccións", auguró Pontón.

En tanto, Arroxo dijo que el BNG está cada vez más fuerte y es necesario seguir trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos. El Bloque nació para ganar y ser fuerza hegemónica, apuntó el edil. Además de hablar de futuro y de gobierno, el candidato a la alcaldía también llamó a seguir peleando en la calle por metas que persigue la ciudad y, así, llamó a acudir a movilizaciones como la convocada para exigir la mejora de las infraestructuras ferroviarias.