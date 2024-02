El BNG dice que la Xunta se lleva titulaciones de Lugo

El BNG presentará una iniciativa en el Parlamento de Galicia para "defender a singularidade das titulacións, estudos e investigacións" del campus de Lugo, de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

La diputada electa por Lugo Montserrat Valcárcel se manifestó en este sentido después de que en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del pasado día 8 de febrero se publicase la acreditación del Campus Auga de la Universidade de Vigo en Ourense como campus de especialización en agua y la alimentación.

En esta orden, la Xunta explicita su "intención de potenciar a oferta formativa" del campus ourensano en torno a estos ámbitos. Entre los ejemplos que cita figuran la puesta en marcha de titulaciones como los grados en Ingeniería Agraria y en Tecnología de los Alimentos; así como el máster en Viticultura y Enología, entre otros.

La diputada electa por Lugo del Bloque explicó que "unha vez constituido o Parlamento, o BNG presentará unha iniciativa para defender a singularidade das titulacións, estudos e investigacións a realizar no campus de Lugo".

Monserrat Valcárcel lamenta que la Xunta "leve para Ourense as titulacións que estaban establecidas no campus de Lugo"

Considera que, en la orden dictada por la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, se ve claramente "a intención de potenciar a oferta formativa no Campus Auga de Ourense en torno á especialización agraria e alimentaria ata agora concedida ao Campus Terra da USC situado en Lugo".

"Resulta especialmente rechamante que no apartado de docencía exista unha duplicidade de titulacións que ata o de agora nunca fora permitida pola Xunta", aseguró Valcárcel.

La parlamentaria nacionalista señaló que "é unha decisión da Xunta e demostra que o PP de Ourense ten moito máis poder que o de Lugo para levar as titulacións que estaban establecidas no campus de Lugo".

La renovación del mapa de titulaciones del sistema universitario gallego estaba en pausa "tal e como manifestou o propio conselleiro e mesmo o reitor da USC" en este DOG se da, por parte de la Xunta, vía libre al campus sito en Ourense para albergar nuevos titulos de grado que podrían entrar en conflicto con las titulaciones del Campus Terra de Lugo.

Montserrat Valcárcel dijo que "de cara ao establecemento de novas titulacións e estudos de diferentes graos é preciso contar recursos propios do campus que non aparecen sinalados no DOG".