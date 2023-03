El BNG destaca que lo hecho en As Gándaras es el modelo para los otros barrios de Lugo

El teniente alcaldesa, Rubén Arroxo, hizo balance del trabajo ejecutado desde el gobierno de Lugo en el barrio de As Gándaras durante el presente mandato. Arroxo explicó que "nestes anos As Gándaras converteuse no modelo que desde o goberno de Lugo aplicamos nos barrios e nas zonas periurbanas da cidade", y añadió que "a atención á veciñanza independentemente da zona da cidade na que resida é un dos piares do traballo que executamos desde o goberno".

Durante este mandato, detalló, el gobierno realizó múltiples intervenciones en todas las calles del barrio, renovando el asfaltado, el alumbrado público, instalando elementos de calmado de tráfico o mejorando las aceras y los espacios peatonales, "dando forma a un plan integral que continuaremos a aplicar en todas as zonas periurbanas de Lugo", adelantó Arroxo.

Entre las actuaciones que destacó están el asfalto de más de 30 calles o la renovación del alumbrado con luminarias led, además de la actuación en el entorno del campo de fútbol.