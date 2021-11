El BNG convoca un acto de protesta en Lugo para exigir "un tren digno" a esta ciudad

Coincidiendo con la puesta en marcha de la alta velocidad entre Madrid y Ourense, el BNG de Lugo convoca una concentración para reclamar "uns servizos ferroviarios dignos" para la capital lucense. El portavoz nacionalista Rubén Arroxo afirmó que en los Presupuestos Genarales del Estado para 2022 "o Goberno continúa a esquecerse de Lugo, non aceptando as propostas do BNG para mellorar a liña de Lugo á Coruña, nin para unir Lugo e Compostela”.

El acto de protesta se celebrará el próximo sábado, a partir de las 11.30 horas, en la Praza Conde de Fontao, ante da estación del ferrocarril. Rubén Arroxo invitó a los lucenses a acudir a esta concentración “para poñer a Lugo" en el mapa ferroviario "rematando con anos de recortes e eliminacións de servizos que son necesarios para a veciñas e veciños de Lugo”.

“Levamos anos vendo como os distintos gobernos do estado eliminan servizos e continúan a manter infraestruturas anticuadas, propias do século XIX”, afirmó Rubén Arroxo, que dijo que la llegada de la alta velocidad a Galicia "só supón que agora sexa máis rápido ir en tren de Lugo a Madrid que de Lugo a Compostela”.

El BNG, que defiende el ferrocarril como "o medio de transporte do futuro, apostando pola transición enerxética e a mobilidade sostible", reclama un servicio de cercanías que conecte las ciudades y villas galegas "con boas frecuencias e prezos asequibles", que contribuya a "mellorar a súa situación económica e social", que se recuperen las líneas suprimidas en los últimos años y que se modernicen las infraestructuras y la maquinaria.