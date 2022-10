El BNG convoca para el día 28 una manifestación en Lugo para exigir un tren "digno" y el responsable local de la formación, Felipe Rivas, y el portavoz municipal, Rubén Arroxo, llamaron a los ciudadanos a salir a la calle para exigir un servicio ferroviario que responda a las "necesidades" de Lugo.

Los nacionalistas decidieron convocar la marcha reivindicativa tras conocer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado elaborado por el Gobierno, ya que entienden que el Ejecutivo deja de lado un año más la necesaria mejora de las infraestructuras ferroviarias que necesita Galicia. No se mejora la situación y “Lugo sigue á cola nos investimentos, especialmente no ferrocarril, onde continuaremos con infraestruturas do século XIX”, manifestó Felipe Rivas.

La marcha, que partirá de delante del Concello y acabará ante la Subdelegación del Gobierno, se desarrollará bajo el lema Lugo quere tren y supone ir un paso más allá por parte de los nacionalista en la reivindicación de la mejora de servicios ferroviarios. En ese sentido, Rivas y Arroxo recordaron que ya entregaron al Ministerio de Transportes más de 4.000 firmas de lucenses reclamando al gobierno "un compromiso real con Lugo".

Felipe Rivas sostuvo que Galicia, y especialmente Lugo, sufre una "evidente e histórica discriminación" en cuanto a inversiones "tanto por parte dos gobernos do PP como do PSOE”, lo que se traduce en un déficit en infraestructuras, equipamientos y servicos, particularmente en transporte ferroviario, manifestó el responsable local del Bloque.

Añadió que la llegada del Ave a Galicia, con casi 30 años de retraso sobre la fecha anunciada en un primer momento por el Gobierno, "só supuxo que agora sexa máis rápido ir en tren de Lugo a Madrid que de Lugo a Compostela".

Añadió que no existen servicios de proximidad en ninguna de las áreas metropolitanas gallegas y que en el caso de Lugo se mantiene sin electrificar la línea a A Coruña, que además tiene menos sistemas de seguridad de los que marcan actualmente los estándares internacionales, dijo Rivas.

Con el llamamiento a la movilización de los ciudadanos, el BNG dice que busca sumar fuerzas para reclamar la modernización de la vía de Lugo a A Coruña, la conexión con Santiago y la recuperación de servicios eliminados los últimos años. Insistió en que Lugo es la única ciudad gallega que no tiene conexión directa por tren con Santiago, un déficit que se resolvería con una obra de 27 kilómetros de vía para conectar las paradas de Curtis y Ordes, defienden los nacionalistas.