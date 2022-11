El BNG convoca una concentración para reclamar inversiones en A Tinería en 2023

El candidato del BNG, Rubén Arroxo, junto con el responsable local Felipe Rivas anunciaron este viernes que el Bloque convoca al vecindario a una concentración para "reclamar á Xunta que continúe co proxecto de rehabilitación da Tinería despois de máis de 12 anos de abandono do barrio máis antigo da cidade". La movilización tendrá lugar el próximo viernes, 11 de noviembre, a partir de las 18.00 en el acceso a la muralla de la plaza Pío XII.

Felipe Rivas avanzó que el BNG presentará enmiendas a los presupuestos de la Xunta de Galicia destinadas a "retomar o proxecto de rehabilitación deste barrio, despois de máis de 12 anos de abandono do Partido Popular", y recordó que en la época en la que el BNG tuvo responsabilidades en el gobierno gallego "investiron máis de 21 millóns de euros neste barrio". Rivas invitó a la candidata y representantes del Partido Popular en Lugo "a participar nesta mobilización e demostrar a necesidade de que todas as administracións se impliquen na mellora de Lugo" después de su presencia en la manifestación convocada por el BNG por un tren digno, y de las declaraciones vertidas por la candidata del PP.

Proyecto de rehabilitación de A Tinería

En un comunicado, el Bloque señala que el proyecto impulsado por el BNG desde el gobierno gallego fue reconocido con el Premio Dubai de Buenas Prácticas otorgado por las Naciones Unidas en el año 2008. "Valorouse o proxecto de recuperación do patrimonio por unha iniciativa pública, xunto coa rehabilitación e rehabitación dun barrio a carón da Muralla de Lugo, porque posibilitaba a recuperación da actividade comercial e social do barrio, a creación de emprego así como o uso dos baixos, propiedade pública, para o emprendemento e mesmo usos institucionais, e a posta en valor do patrimonio arqueolóxico da zona", destaca la formación nacionalista.

Asímismo, señala que las excavaciones arqueológicas en la Unidad de Intervención UI-7, donde se encontraron hornos, se paralizaron con la llegada del Partido Popular al gobierno de la Xunta. "Actualmente, o espazo dos fornos está valado cun peche metálico que produce un importante impacto visual no que debería ser unha das zonas máis coidadas da cidade, unha zona que podería ser un centro de investigación e un polo de atracción de visitantes para a cidade", concluye.