O BNG no Concello de Lugo: o reto de manter e de sumar votos

O BNG volveu ao goberno de Lugo en 2019 en parte grazas á razón pola que o deixou en 2012. Os nacionalistas rompían daquela polas investigacións xudiciais ao alcalde José López Orozco, que acabarían arquivadas, e o PSOE entraba nunha pronunciada costa abaixo. Tras un período de gobernos socialistas en minoría, extraordinaria no último mandato, en 2019 o BNG apañou votos de militantes e simpatizantes do PSOE cansos de parálise, recuperou algúns dos que perdera e conquistou outros grazas a que, organicamente, a formación empezaba a estabilizarse tras anos convulsos e grazas a Rubén Arroxo,​ un candidato novo e cercano. E do que non hai dúbidas para 2023.

O BNG quedouse hai dous anos a un concelleiro do seu teito (seis a primeira vez que cogobernou, en 1999), e iso que na esquerda houbo unha competición inédita, con outras catro candidaturas das chamadas rupturistas (Lugonovo, Podemos, Ace-EU-Equo e CxG) e outra que tamén pescaba na esquerda, Sempre Galicia.

Aterraxe con moitas expectativas para "activar Lugo"

O BNG regresou ao goberno creando expectativas moi altas, con promesas no seu programa tan pegadas á rúa como a mellora do bus urbano e outras máis controvertidas pero que gozan dunha parroquia ampla e fiel, como as peonalizacións. O problema cando se empeza co listón tan alto é mantelo, e unha parte da cidadanía cre que, coa boca pequena, o BNG enseguida renunciou a algúns dos seus proxectos máis ambiciosos, como peonalizar a Ronda ao completo. Aínda que, para ser xustos, o compromiso era a oito anos.

Coa peonalización da Mosqueira, o único tramo que veremos sen coches antes de 2023, o BNG comprobou en carne propia o que custa materializar un proxecto, dende que se pensa ata que se remata. Tivo sorte con algúns outros, como o de Quiroga Ballesteros, que deixara preparado o PSOE. Quizais por esa dificultade, o BNG apostou por obras modestas, pero que son moi visibles e que en xeral os cidadáns valoran, como a mellora de rúas.

Vantaxes da coalición: dous van máis rápido ca un

Problemas como o retraso na apertura do novo auditorio de Lugo, que debe poñer a funcionar o PSOE e cuxa actividade programará o BNG, aínda que a base do problema son as deficiencias do edificio entregado pola Xunta, fan desconfiar das ‘bondades’ dun goberno en coalición. Os recursos e o traballo probablemente rendirían máis con unión de acción, e o exemplo máis claro e recente pode ser a promoción da cidade en Fitur, onde cada rama do goberno foi polo seu lado. Porén, é evidente que a competitividade partidista é un motor para a xestión municipal. Ninguén quere quedar atrás e, nesa carreira, Lugo ten máis programación de ocio no Nadal, por exemplo. E mentres o BNG pinta pasos de peóns, o PSOE rebaixa as beirarrúas fronte a elas, como se viu esta mesma semana.

Traballo silencioso (de momento) fronte á posta en escena do PSOE

De cara ás eleccións, o BNG enfróntase ao reto de sempre cando goberna en coalición: ser capaz de capitalizar o seu traballo e que non o rendibilice a alcaldesa, que polo simple feito de estar por diante ten máis fácil facelo. Entre a militancia hai quen cre que tamén debe facer ver a materialización de proxectos polos que o BNG pelexou no pasado e que agora executa o PSOE en virtude ao reparto das áreas de goberno. A chamada praia fluvial é un exemplo.

É probable que na recta final do mandato o BNG lance algunha fórmula chamativa para visibilizar todo ese labor, pero de momento a súa estratexia na xestión e na comunicación é de traballo constante pero sen espaventos. Os nacionalistas non adoitan facer grandes presentacións das súas obras nin rodearse de ducias de veciños, xusto o contrario do que fai a alcaldesa, Lara Méndez, que traballa moito máis a posta en escena, ata o punto de que ás veces hai quen ve sobreactuación e paralelismo co estilo Pedro Sánchez.

Inxerencias: a disxuntiva de aguantar ou de sacar as unllas

Os socios, ambos os dous, aprenderon do pasado que máis vale aguantar as inxerencias e as faenas que se fan se non queren poñerlle en bandexa o traballo á oposición. Nos primeiros meses era o BNG quen metía máis o pé nas áreas socialistas, nesa case obsesión de vender xestión e non seren fagocitados. Pero co tempo, as intromisións de Méndez foron sendo moito máis evidentes e de máis alcance. O tempo demostrou que algunhas foron xustificadas, como a organización do San Froilán cando o BNG renunciou por precaución sanitaria, aínda que é inevitable preguntarse se, no fondo, non se vía capaz de mobilizar todo o que facía falta in extremis e en tempo récord. Outras intromisións o que revelan é nerviosismo. O equilibrio que o PSOE forzou no acendido das luces de Nadal, onde se mediron as intervencións de socialistas e de nacionalistas, é un exemplo.

Entre a parroquia do BNG non falta quen pensa que, chegado un punto, os seus deberían sacar as unllas e poñerse firmes, pero non parece probable que iso vaia suceder. Porque a coalición perdería, e iso a fin de contas é o que hai que coidar porque ningún dos partidos vai chegar lonxe por si só, e tamén polo carácter de Arroxo e do resto de edís, pouco dados ao conflito.

Federación veciñal e ameazas: vitimismo ou ata aquí chegamos

As unllas sacáronas coa federación veciñal a conta do que o BNG considerou unha campaña de mentiras e de desprestixio sobre as novas liñas do bus urbano. Arroxo confrontou co presidente do colectivo, Jesús Vázquez, ata un punto que, segundo algunhas opinións, puido prexudicarlle. Porén, o partido e xente sen vinculación con el aplaudiu a decisión. Ese non era un caladoiro para o BNG e hai lucenses cansos coas maneiras da federación, opinaban.

Houbo quen viu máis vitimismo nas recentes queixas do primeiro tenente de alcaldesa, que se sentiu ameazado por pintadas e comentarios nas redes sociais. Nada as xustifica, pero hai quen considera que Arroxo ten a mesma pel fina que a alcaldesa cando algunhas veces esta se queixa de machismo e de homofobia.

Unha organización forte e probable regreso de escindidos

As redes sociais son unha ferramenta útil para tentar consolidar e aumentar o número de papeletas, un dos retos dun partido que en Lugo ten un voto voluble. Internet é un altofalante moi potente para unha formación máis modesta ca outras —e iso que os seus representantes nas institucións contribúen cos seus soldos— e que, quizais polo seu carácter máis rupturista, ás veces ten menos calado nos medos tradicionais, segundo opinan algúns militantes. Ademais, o BNG encara o 2023 como unha organización engrenada e forte en Galiza e incluso fóra, coa visibilidade que lle deu o regreso ao Congreso.

A tranquilidade nas filas tras anos difíciles que derivaron na traumática escisión de Amio e en todo o que veu despois, cun tótem como Beiras liderando outra formación e pasándolle por diante ao seu antigo partido, permítelle ao BNG centrarse no traballo institucional. Outra vantaxe que seguramente terá na vindeira cita electoral é que non parece moi probable que se reedite unha candidatura como a de Lugonovo, da que formaban parte exbloqueiros e que tan axiña como subiu, con tres concelleiros e un máis que o BNG, baixou. Moitos dos votos que tivera en 2015 xa volveron á fronte nacionalista en 2019 e pode que ese siga sendo o curso en 2023. O vento sopra a favor, pero nunca convén descoidar as velas.