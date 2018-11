O BNG inicia en Lugo as celebracións polos cen anos do nacionalismo galego

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, presentou este mércores a campaña 'Somos unha nación', que a formación desenvolverá por toda a comunidade para conmemorar cen anos de nacionalismo galego moderno fronte á involución democrática que considera está a vivir a sociedade.

O acto central da campaña terá lugar este sábado 17 en Lugo volvendo a Porta Bispo Aguirre na que tivo lugar esa I Asemblea Nacionalista, para deixar claro que existe unha alternativa sólida á dependencia do Estado que o PP reserva para Galicia.

Coincidindo coa celebración do 17 de novembro de 1918 da I Asemblea Nacionalista en Lugo, os nacionalistas presentaron a imaxe dunha acuarela de Leandro Lamas que representa ao nacionalismo como un proxecto colectivo que arrinca nas Irmandades da Fala e continua hoxe no Bloque Nacionalista Galego.

É unha campaña en positivo para reivindicar a Galicia como nación fronte á involución democrática, unha celebración desde o orgullo de ser galegos e galegas con voz propia no mundo e con dereito a decidir o noso futuro, subliñou Pontón.

Para a líder do Bloque, esa asemblea significou un punto de inflexión porque supera o rexionalismo e asume que Galicia é unha nación dentro dun Estado plurinacional.

Nesa liña, defendeu que cen anos despois, o nacionalismo segue sendo máis necesario que nunca, remarcando que se hai unha nación sen Estado que necesita desta ferramenta para avanzar, esa é Galicia.

Na súa opinión, ante un réxime do 78 que fai augas por todas partes, esgotado e corrupto a alternativa partirá das nacións sen Estado.

Por iso, no BNG ven este centenario como unha data para reivindicar o nacionalismo como un movemento que quere romper coa regresión que vivimos e que coloca no centro do debate á nación galega.

A líder do Bloque asegurou que Galicia ten un movemento nacionalista moi forte, con vertente sindical, cultural, social e tamén con pegada política con influencia social que vai máis aló das citas electorais, algo que se demostra no feito de que "os grandes debates políticos do país" correspóndanse maioritariamente con iniciativas políticas do BNG, dixo.

O acto central da campaña terá lugar este sábado 17 en Lugo volvendo a Porta Bispo Aguirre na que tivo lugar esa I Asemblea Nacionalista, para deixar claro que existe unha alternativa sólida á dependencia do Estado que o PP reserva para Galicia.

Pola súa banda, o responsable de Comunicación do BNG, Xavier Campos, incidiu en que a campaña celebra un feito histórico do nacionalismo pero mira cara ao futuro, para destacar non só a plena vixencia, senón a absoluta necesidade do nacionalismo no contexto actual para construír un país mellor.

Xunto co acto central en Lugo, o BNG desenvolverá a campaña polas distintas cidades e municipios do país, ademais de en as redes sociais, con audiovisuais pedagóxicos e divulgativos dos diferentes fitos do nacionalismo.