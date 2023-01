El BNG carga contra "o señor de Monforte" por el aparcamiento del Centrad

El BNG lucense volvió a cargar este jueves contra el presidente de la Diputación, el socialista José Tomé, a cuenta del retraso en la apertura del aparcamiento del Fogar de Santa María, para lo que todavía no hay fecha.

La vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro, y los concejales Alexandre Penas y Felipe Rivas, se desplazaron a la entrada del aparcamiento, también denominado párking del Centrad porque este es el primer edificio con el que se encuentran los ciudadanos al acceder al complejo de Santa María, para recordar que ese espacio fue cerrado "por un señor de Monforte" en febrero del año pasado, un día después de que los nacionalistas lo abrieran al público fuera del horario laboral de los funcionarios de la Diputación.

"Foi responsabilidade dun señor de Monforte [en alusión al presidente de la Diputación y alcalde de la ciudad del Cabe] castigar os veciños e veciñas de Lugo privándolles dun espazo que é seu e no que poderían aparcar todas as tardes e fins de semana, igual que xa o fan no párking do Concello", reprocharon los nacionalistas.

Estos recuerdan que en realidad el aparcamiento de Santa María ya está abierto para los funcionarios de la Diputación, los alumnos de la Tradescola y los coches de la Policía Nacional, y que por tanto también podrían estacionar en él las personas que tienen necesidad de acercarse al centro de la ciudad en coche.

En su momento, Tomé alegó que era necesario acondicionar el espacio, donde tienen cabida 145 vehículos, y abrirlo al público en condiciones de seguridad, una posición compartida por la alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, ya que, hay que recordar, se trata de un complejo que es propiedad del Concello y que está cedido a la Diputación. Sin embargo, los nacionalistas consideran que la seguridad ya está garantizada, ya que existe un servicio de vigilancia en este lugar y creen que las mejoras que se necesitan hacer son compatibles con el uso del espacio.

La institución provincial sacó a concurso en septiembre la reforma del aparcamiento, donde también se harán algunos otros trabajos, como mejora del drenaje de uno de los pabellones y del alumbrado, pero no presentó ofertas ninguna empresa. El gobierno local trabaja para volver a licitar la obra, pero todavía no hay plazo para ello y se estima que los trabajos en sí durarán unos cuatro meses, por lo que el estacionamiento todavía tardará en estar disponible para los ciudadanos.