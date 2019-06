O BNG asegura que acode á negociación co PSOE en Lugo cun "proxecto claro"

O candidato do BNG á Alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo, asegurou que o seu partido acode este xoves á primeira reunión co PSdeG para negociar un goberno de coalición na capital lucense coa idea de expor "un proxecto claro" de cidade, a partir do que buscar acordos cos seus hipotéticos socios para compor un programa a catro anos.

Ambos os partidos empezarán este xoves pola tarde as conversacións para formar ese goberno de coalición na cidade de Lugo, nunha reunión prevista para as 17:00 horas no salón de comisións do propio Concello, na que participarán a alcaldesa en funcións, Lara Méndez, e os membros da súa candidatura Álvaro Santos e Miguel Fernández, polo PSdeG; e Rubén Arroxo, Maite Ferreiro e Álex Penas, polo BNG.

En declaracións aos medios de comunicación, Arroxo explicou este xoves pola mañá que o tres membros do equipo de negociación son edís electos do BNG para este mandato que foron seleccionados pola asemblea local do partido nacionalista.

O candidato nacionalista anunciou a súa intención de expor xa neste primeiro encontro "un proxecto claro" para explicar o que quere facer o partido nacionalista desde un hipotético goberno nacionalista no Concello de Lugo.

"Trátase de pór a funcionar o Concello, para que saian adiante proxectos que levan tantos anos esperando e solucionar problemas que afectan os veciños", avanzou.