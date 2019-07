El BNG advierte de que hará una auditoría técnica antes de la recepción del auditorio

El teniente de alcalde, Rubén Arroxo, anunció este miércoles que por parte del Ayuntamiento no se formalizará la recepción del nuevo auditorio hasta que no se haga "a correspondente auditoría técnica que confirme que a obra cumpre coas condicións prescritas no proxecto".

Arroxo confirmó que, dada la magnitud de la instalación, los informes deberán ser realizados por varios servicios técnicos del Ayuntamiento, "e no caso de existir algunha dotación con especificidades técnicas, incluso se poderían encargar informes externos a empresas especializadas".

El teniente de alcalde añadió que este trámite, que se realiza en la recepción de cualquier tipo de obra por parte del Ayuntamiento de Lugo, "cínguese á legalidade vixente".

Según Rubén Arroxo, "antes da recepción da obra, técnicos municipais ou empresas externas realizarán unha minuciosa inspección para cursar os correspondentes informes e, sen este paso previo, a obra non poderá ser recepcionada polo Concello".

En relación a la conexión eléctrica, el convenio firmado por la Xunta y el Ayuntamiento establece "con claridade", según Arroxo, que la contratación del suministro eléctrico, de gas y de agua, corresponde al Ayuntamiento como titular, una vez se proceda a la recepción del inmueble.

La alcaldesa,, confirmó quepara la apertura del nuevo auditorio de la ciudad, después de que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegurase que la Xunta está a la espera de que el gobierno local realice los trámites necesarios para enganchar el suministro eléctrico del edificio. "Estamos deseando estrenarlo y disfrutarlo", dijo Méndez, quien también recordó que el nuevo auditorio dará servicio "a todo la provincia" en el ámbito cultural.

CINCO PLAZAS. Por otro lado, la junta de gobierno local aprobó en su reunión de este miércoles las bases para la provisión de cinco puestos de trabajo, que se convocarán por concurso.

Las cinco plazas, enmarcadas en las ofertas públicas de empleo municipales, corresponden a los siguientes puestos: jefe/a de negociado en el servicio de Personal; jefe/a de negociado en el servicio de registro; jefe/a de negociado en el servicio de licencias; puesto de administrativo/a en deportes, y puesto de administrativo en la sección de Policía y transportes.