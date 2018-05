O BNG abandona os órganos de dirección de Suplusa

O BNG deixará os órganos de dirección da empresa pública Suplusa, segundo avanzou este martes o portavoz desta formación na Deputación de Lugo, Xosé Ferreiro.

Esta decisión prodúcese unha vez que os integrantes do goberno provincial socialista anunciasen que non volverían participar nos consellos de administración deste organismo para tratar temas relacionados coas residencias da terceira idade despois de que lle fora retirada a condición de medio propio.

Xosé Ferreiro lembrou que o BNG xa esixira, cando ambos os partidos asinaron o acordo de goberno, "cambios moi importantes na constitución e funcionamento de Suplusa", que o Partido Socialista "nunca chegou a realizar" polo seu interese en facer "unha utilización política da entidade".

Neste momento, precisou Ferreiro, os nacionalistas tomaron a decisión de abandonar definitivamente os órganos de xestión de Suplusa, porque "non se pode consentir" a utilización dun "ente dependente da Deputación" para facer "oposición" á propia institución provincial.

Ao seu xuízo, o Partido Popular está a facer uso dunha "maioría antidemocrática e antinatural", co apoio de Manuel Martínez, para usar Suplusa como un ariete co que minar a acción de goberno na Deputación de Lugo, algo "absurdo e fóra de lugar", que "non se pode consentir".

O presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, valorou esa decisión do BNG, e lembrou que "niso" os socialistas coinciden co grupo nacionalista.

"Se lle encargas algo a un construtor" e non che faiche "o encargo e non obedece as túas ordes", o normal é que esteas "encabuxado e irritado", porque iso "non é lóxico", abundou.