Bloqueo casi total por la huelga de buses urbanos y de carretera en Lugo

El día huelga en el sector del transporte de viajeros por carretera convocado ayer por las centrales sindicales tuvo, tanto en Galicia en general como en Lugo en particular, un seguimiento bastante masivo. La capital lucense quedó prácticamente incomunicada por autobús en algunos momentos y el servicio de bus urbano fue en la práctica inexistente en las horas de más demanda. Solo a partir de las 16.00 comenzaron a salir alguno de los servicios mínimos.

Las centrales convocantes, CIG. CC.OO, y UGT, ya habían advertido hace días que los servicios mínimos impuestos eran abusivos, por lo que las posibilidades de que no se cumplieran eran altas. En efecto, no se cumplieron. En Lugo no circuló casi ningún autobús urbano en todo el día, con lo que la situación se acercó por momentos al caos, ya que muchos ciudadanos no se habían enterado de que había huelga y acudieron a sus paradas de siempre para descubrir que los habían dejado en tierra.

Los mayores problemas, por el número, los sufrieron los usuarios del Hula, tanto trabajadores como pacientes. Es el caso de una mujer que se enteró que no había autobús "ya cuando estaba en la parada, y he tenido que llamar a un taxi. He llegado a la consulta más de una hora tarde".

Y es que a la ausencia del bus se añadía que la flota de taxis de Lugo estaba sobrepasada, tal y como explica Miguel Ángel Lostre, presidente de Radio Taxi: "Nosotros ya vimos que se podía producir un problema y nos organizamos. Estamos activos el cien por cien de las licencias, 69. En condiciones normales, sería unos 55 taxis. Están trabajando incluso los que estuvieron de turno de noche, pero cubrir un servicio de autobuses con taxis es inviable".

No se avisó bien a los ciudadanos

La huelga, además, se produjo en un día que ya es de por sí movido para los taxis, "porque coincide con el mercado de Frigsa y la plaza de abastos", a lo que se unió que, en opinión de Lostre, "no se informó bien de que había huelga y mucha gente no se enteró. Ha llegado a las paradas y se ha encontrado con que no había bus. Y llama a un taxi, pero el taxi tarda porque a lo mejor está haciendo otro servicio. A lo mejor si hubieran sabido que había huelga, esas personas se organizaban de otra manera, pedían a un familiar o un amigo que las subiera".

La ausencia de servicio de transporte urbano se ha notado sobre todo en las rutas al Hula, a los centros de salud y "en la estación de autobuses, gente que llegaba y no tenía taxi para ir a las parroquias o algún pueblo".

Pasajeros en la estación de autobuses. SEBAS SENANDE

La tenencia de alcaldía dirigida por el BNG es la responsable del bus urbano. Este viernes confirmaba que no habían salido los autobuses, ni siquiera los servicios mínimos, hasta las 16.00 horas. "Nós establecemos uns servizos mínimos que ten que cumprir a empresa e estivemos en contacto con Monbus", explicaban desde el Concello. "Díxosenos que había piquetes e que se puxeran en contacto con Policía Nacional, pero que non puideron saír. A empresa decidiu que había risco e non sacou os servizos mínimos".

La versión de la Policía Nacional difiere: se les avisó de la presencia de piquetes a las puertas de Monbus a las 5.15 horas y se desplazaron varias patrullas, se procedió a identificar a seis personas y se comprobó que no había ningún riesgo para que salieran los autobuses. La empresa no volvió a ponerse en contacto con ellos.

En la estación de autobuses

Todo apunta a que la presencia de piquetes no causó incidentes graves, aunque sí hicieron su trabajo. Por ejemplo, en la estación de autobuses, donde se hicieron notar sin necesidad de enfrentamientos. La actividad se redujo hasta casi desaparecer por completo.

Desde la gerencia de la estación confirmaron que se habían tenido que atender las quejas de muchos viajeros que "desconocían que había huelga". En otros casos nadie les había avisado del cambio de planes, como un grupo de casi medio centenar de jubilados que partían de vacaciones con el Imserso. Una pequeña flota de vehículos con conductor los ha tenido que trasladar hasta Santiago.

Protesta en la estación de autobuses. SEBAS SENANDE

Para hacerse una idea de la incidencia de la huelga en la estación de Lugo, la gerencia de la misma aporta datos: una mañana cualquiera como la de este viernes estaba previsto que, en condiciones normales, salieran antes de las 13.00 horas 43 autobuses desde sus dársenas, y que llegasen 55. Este viernes, entre llegadas y salidas, apenas se contabilizaron una decena.

Estaba previsto que se cumplieran unos servicios mínimos que permitiera veinte salidas, pero solo partió un autobús hacia Valladolid y dos hacia Madrid. Las 33 llegadas previstas con servicios mínimos se quedaron en tres de largo recorrido y tres de corto.

"Me dijeron que no iba a salir el bus cuando ya estaba en la dársena"

La historia de esta joven lucense fue la de muchos estudiantes que este viernes volvían de sus estancias de estudio en Santiago o A Coruña. Ella salía de esta última ciudad y "como había oído lo de la huelga, llamé y había cuatro buses a Lugo: a las 6.30, a las 11.00 y a las dos de tarde, pero me dijeron que esos igual no salían". "Fui a la estación con mucho tiempo de sobra para coger el de las 11.00", explica, "pero cuando estábamos ya en la dársena, a las once menos algo, nos dijeron que no salía". Ella tuvo la suerte de encontrar a una amiga que la pudo traer en coche, pero otros no tuvieron esa suerte.

La huelga de transporte por carretera afectó de manera especial a Lugo por otro motivo: su histórico déficit de infraestructuras, con especial atención al tren. La ciudad carece de conexiones ferroviarias con Santiago, donde estudian varios miles de lucenses y otros tantos trabajan, y las frecuencias con A Coruña y el tiempo de trayecto suponen que la ciudad esté prácticamente incomunicada sin el autobús.

Lugo, la de menor cumplimiento de servicios mínimos

Lugo fue la provincia gallega en la que se registró un cumplimiento más bajo de los servicios mínimos en las rutas dependientes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Había previstos 463 servicios previstos, 415 de ellos integrados (transporte escolar), y solo se realizaron 65 integrados y 48 interurbanos, lo que supone un cumplimiento del 14,04% y 11,57%, respectivamente. La media de Galicia fue del 40%.