El Bloque luchará por poner a Lugo en el mapa de las infraestructuras

Daniel Castro, candidato del BNG al Congreso, señala que su formación trabajará en las Cortes "para poñer a Lugo no mapa das infraestruturas, despois de anos de abandono por parte dos gobernos do Estado e da Xunta". Castro subrayó la necesidad de mejorar las comunicaciones para garantizar la movilidad de las personas y de las mercancías, lo que a su vez "permite fixar empresas e xerar emprego".

"Se queremos desenvolvernos economicamente e crear postos de traballo temos que contar cunhas infraestruturas dignas para que a nosa provincia estea á altura das demais, obxectivo para o que o Bloque traballa en todas as institucións", afirmó Castro. El político nacionalista recordó las necesidades de la provincia, entre ellas una nueva conexión de Ribadeo con la A-8, la ejecución de la autovía de A Mariña, la finalización de la A-54, de Lugo a Santiago, y la mejora de la A-6, "en mal estado dende hai anos e agora, despois do derrubamento do viaduto de Castro, sen poder usarse integramente".

El candidato del Bloque subrayó que los distintos gobiernos del Estado y el del PP en la Xunta "están quitándolle oportunidades a todos os lucenses" e hizo hincapié en que el BNG "poñerá a Lugo no mapa das infraestruturas, demandando que se garanta a conectividade e con ela máis oportunidades económicas e laborais e tamén mellores condicións de vida".

En Santiago

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se dirigió a los gallegos "desde o corazón" para apelar una vez más a "non votar por medo, nin ao mal menor", sino "con ilusión e pensando en Galicia e no que nos xogamos nestas eleccións" en un contexto en el que cree que no habrá mayorías absolutas. Por ello destacó que los votos al Bloque "serán determinantes" y para que Galicia "se faga valer" ante el Estado. Pontón efectuó estas manifestaciones tras una reunión en Santiago con los cabezas de lista al Congreso de las cuatro provincias gallegas.

Pontón afirmó que cada escaño que gana el BNG "pérdeo o PP de Feijóo" o, dicho de otra forma, es un escaño "que gaña Galicia e que perde ese PP cada vez máis ultra e que vai de ganchete coa extrema dereita antigalega".

La dirigente del BNG fía la posibilidad de contar con un grupo propio en el Congreso a repetir los resultados de las elecciones municipales, con el convencimiento de que sigue en "ascenso".