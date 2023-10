Blanco cree que Altri será "una revolución para Lugo" como la que supuso Alcoa para A Mariña

El exministro de Fomento, exparlamentario europeo y ahora consejero delegado de la consultora Acento Public Affairs José Blanco participó este viernes en un coloquio del ciclo Encontros en El Progreso en el que defendió con vehemencia que el proyecto de la planta textil de Altri en A Ulloa cambiará el tejido industrial de la provincia. "Será una revolución para el centro de Lugo como lo fue Alcoa para A Mariña", explicó.

Blanco hizo hincapié en que se crearán 1.500 puestos de trabajo y defendió el plan frente a las críticas de agrupaciones ecologistas respecto por el enorme consumo de agua de una fábrica de esas características. "Que yo sepa, por el momento Galicia no tiene escasez de agua. Hay que recordar que el agua no saldrá del río Ulla, como he oído decir en alguna ocasión, sino del embalse de Portodemouros. No se puede beber el agua que cogerá la planta de ese embalse, pero la que devuelva al embalse, sin embargo, estará más limpia y sí se podrá beber", aseguró, rotundo, al tiempo de que se mostró convencido de que la empresa promotora logrará los fondos europeos que solicitó para ponerlo en marcha. "Todo el mundo tiene que comprometerse. Por parte del Gobierno de España hay un compromiso, si lo hay del resto, saldrá adelante", dijo.

Altri es una de las razones por las que Blanco es optimista con lo que está por venir para Lugo, pero no la única. Utilizó el presente para destacar que la provincia "ya no está en la periferia, no somos una esquina", aunque admitió que esa circunstancia será evidente cuando se acabe la autovía Lugo-Santiago y la conexión en alta velocidad con Ourense, lo que permitirá a los lucenses ponerse en Madrid en algo más de tres horas. A su juicio, con las inversiones "de muchos millones de euros" comprometidas en esas infraestructuras, a Lugo le espera "un futuro muy competitivo".

El exministro sacó pecho de su participación en asegurar esas comunicaciones durante su etapa en Fomento. Señaló, por ejemplo, que de su casa en Las Rozas a su despacho en Madrid le lleva 45 minutos, que será lo mismo que un lucense dedicará a llegar a Santiago una vez acabe la autovía, obra de la que dijo que dejó la inversión "blindada".

El formato del encuentro —moderado por el periodista Xoán Carlos Vidal— permitió a los asistentes hacer preguntas, que se entremezclaron con las del conductor. Las comunicaciones centraron buena parte de ellas.

Blanco considera "imprescindible" el corredor atlántico de mercancías para lograr sacar camiones de la carretera y conseguir un transporte más verde, algo en lo que España está en muy mala posición dentro de Europa. "Yo dejé un plan consesuado con todas las comunidades, y no era fácil acordar algo con todas, en 2011", apuntó.

También dejó entrever que ve con buenos ojos cobrar por el uso de autovías, aunque reconoció que solo se puede hacer si hay un acuerdo de todos los partidos. "Una persona de Valencia va a Madrid y se queja por pagar 3 euros de peaje pero no por pagar 14 por usar la zona azul o 30 por un párking. Es cuestión de prioridades porque los fondos son limitados" —recordó— "si no se quieren cobrar peajes igual quedan menos recursos para dependencia, por ejemplo".

Las elecciones ocuparon también mucho tiempo del encuentro, tanto las gallegas como las generales. Presente entre el público se encontraba Gómez Besteiro, que será candidato socialista en las autonómicas y al que Blanco se dirigió directamente diciéndole. "José Ramón, aquí, en Galicia, hay partido".

Estima que, entre los gallegos, hay "cierto cansancio" ante el PP y ahora hay una candidatura que aporta "frescura". Además, insistió en que "los cambios en Galicia siempre se han articulado en torno al PSOE", señalando del que propició el bipartito que "la gente quería que Beiras hiciera ruido, pero que gobernara Touriño".

Con respecto a si una ley de amnistía para cerrar la investidura de Sánchez —que da por hecha— perjudicará al candidato en Galicia, duda de tal influencia. "Vengo cada 15 días a Galicia para ver a mi madre. No veo a la gente preocupada por la amnistía, sino por cómo conseguir mano de obra, por ejemplo", aseguró.

El exministro destacó la capacidad de Sánchez de sacar adelante un gobierno "en los peores tiempos, con una pandemia, seguida de una guerra" y alabó a Zapatero por defender esa habilidad. A las voces críticas de su partido, como Felipe González, que señalan la inconstitucionalidad de la amnistía les pidió "lealtad" y recordó que es una vía de doble sentido, que hay que tener por los mayores y también por los que vienen detrás de uno y toman las riendas.

La intervención de Blanco atrajo a tantos asistentes que fue preciso colocar otras 60 sillas a mayores instantes antes de que comenzara para dar cabida a todos. Relajado y conversador, agradeció a El Progreso la convocatoria y dijo que era su periódico. "Lo compro todos los días, es mi referente", admitió y animó a que siguiera actuando como "elemento vertebrador de la provincia".

Hizo también una sentida alabanza de Lugo. "Es mi ciudad, mi escape, mi lugar", por lo que se reconoció "doblemente feliz" por poder hablar en un acto en Lugo y organizado por El Progreso.