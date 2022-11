El Black Friday también es una 'feira'

Se le llama Black Friday porque es una importación estadounidense, pero en esencia no deja de ser la 'feira' tradicional que cada quien cuenta como le va. Del mismo modo, comerciantes y compradores de Lugo analizaron este viernes de manera desigual esta época de supuestas gangas y rebajas.

Quizás quien pueda tener una visión más amplia es Esteban Patiño, gerente del centro comercial As Termas, que este viernes recibió a un buen número de gente, "superior al del año pasado, que fue un desastre porque todavía había medidas por el covid". Pese a que prefiere posponer su balance hasta que pasé también el sábado, es optimista: "Por lo que he hablado con alguno de los comerciantes, está yendo bien. También en ventas, que es lo importante, no solo en visitantes".

No obstante, reconoce que quizás este año el Black Friday no acabe tan boyante como 2019, el que todavía sigue siendo el año de referencia.

Lo que no ha cambiado, indica Patiño, es el objetivo de los cazadores de ofertas: "Los regalos de Navidad, porque lo que hace mucha gente es adelantar las compras. Se venden sobre todo juguetes, cosmética y moda. La moda deportiva, por ejemplo, está pegando fuerte. Y la tecnología, por supuesto, que es la reina del Black Friday".

Carlos López, que vende moda de las principales firmas en Mezcla, lamentaba este viernes que el día fue "muy flojo, para nosotros más que otros años". Este empresario que lleva "cuarenta años vendiendo trapos" reconoce que todavía no es capaz de dar una explicación a por qué unas fechas van mal y otras bien, porque por ejemplo "hemos tenido un último mes muy bueno de ventas".

Sin embargo, este viernes no estaba "entrando gente". Pese a ello, no perdía la esperanza de que el fin de semana remontase, sobre todo porque "más de la mitad de las prendas las vendemos por internet. Seguro que va mejor".

También los compradores tienen sus versiones de la feira. La de María incluye un sillón "que llevaba mucho tiempo mirando por internet, comparando en un montón de páginas". Este viernes lo compró por un 40% menos de lo que había visto. Su caso es una prueba de que en esta campaña de ventas se compra ya de todo.

En el mismo sector de muebles, pero en esta ocasión en una tienda física en Avenida da Coruña, Ana se agenció un sofá con cheslong que ya tenía fichado y había decidido comprar: "Me ha salido por 150 euros menos. Reales, porque sé el precio de antes".

Pero no todo el mundo acude al reclamo de las gangas. José, por ejemplo, espera fuera de una tienda sin comprar nada. "El Black Friday me parece un engaño", opina, "no compro nunca. Bueno, un año compré una suscripción a la NBA, pero nada más. Creo que hacen primero el ajuste del precios para luego rebajar".

Vuelven los premios a la plaza

La concejal de Participación, Cristina López, anunció que el Gobierno de Lugo retoma la campaña Nuestro mercado es un regalo para incentivar el consumo en la plaza de abastos y el mercado y los productos de cercanía de cara a la Navidad.



Cristina López informó de que todas las personas que realicen compras por valor de 40 euros o más recibirán un regalo dentro de esa campaña. La promoción tendrá lugar este sábado y los próximos días 3, 10, 17, 24 y 31 de diciembre.