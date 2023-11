El Black Friday rivaliza con la Navidad como la mejor campaña del año

El Black Friday, que es una promoción importada de Estados Unidos, comenzó celebrándose tal día como hoy, el último viernes de noviembre, y centrado en la electrónica y ahora ya abarca todo el mes en algunos negocios y se ofertan descuentos hasta en coches, colchones, tratamientos de estética o incluso el codiciado aceite de oliva.

Para algunas cadenas lucenses esta campaña ya rivaliza con la navideña en el pulso por encabezar el ránking de más ventas del calendario. Es el caso de electrodomésticos Star Center, que cuenta con una docena de establecimientos en Galicia y Ponferrada (León), que a lo largo de todo el mes de noviembre está ofreciendo más de 200 artículos con descuentos de hasta el 50%.

"Compite con la de Navidad por ser la primera del año. Prevemos que esta sea similar a la de 2022, que fue buena", afirma su socio director, Marcos Domínguez, que precisa que ese crecimiento que se está produciendo ejercicio tras ejercicio "está llegando a su tope", o al menos considera que es así en su sector.

Coincide con esa apreciación el Ceo del grupo Arenal, Rafael Marzán, quien asegura que este viernes es el tercer día de más ventas del año, tras los de Nochebuena y víspera de Reyes. "Después de las Navidades es la segunda campaña más fuerte", apunta sobre la incidencia que tiene en perfumería este empresario, que destaca que para esta campaña contrata a uno o dos trabajadores por tienda.

El director del centro comercial As Termas de Lugo, Esteban Patiño, que coincide en que es "una de las fechas más importantes del calendario comercial", alude también a que "genera una contratación significativa de personal", que la mayoría "se extenderá hasta que finalice el período de las rebajas de otoño-invierno". Esteban Patiño explica que este año las expectativas de su gran superficie son "particularmente positivas" y prevé que los resultados sean "superiores a los del año pasado y muy similares a los obtenidos en 2019".

Pero hay quien hace una segunda lectura de ese subidón de ventas. Marcos Domínguez advierte que se detrae de otra época del año. "Se adelantan las compras navideñas o se retrasan las que no son imprescindibles para así poder aprovechar las ofertas", señala este ejecutivo, que indica que los fabricantes "también se vuelcan con la campaña", que recuerda que se celebra en unas fechas que "antes tradicionalmente eran flojas".

Preferencias. El socio director de Star Center también destaca que se está produciendo un cambio de hábitos en esta época en el segmento de la electrónica y los electrodomésticos. "Si antes lo más demandado eran los ordenadores y los teléfonos móviles, ahora es todo. Tienen bastante tirón los patinetes y los vehículos de movilidad personal", dice.

En el caso de Arenal, que cuenta con unos 70 establecimientos en ocho comunidades autónomas, el producto estrella siguen siendo los perfumes, cuya segunda unidad ofrece con un descuento del 40%. Este grupo lucense concentra el Black Friday hoy y mañana en tienda física y lo prolonga hasta el lunes en la online.

Ni la alimentación se libra de esta fiebre. Un hipermercado utiliza el aceite de oliva, cuyo precio se ha disparado más de un 70% en el último año, como reclamo en este Viernes Negro. A lo largo de toda la semana ofrece la garrafa de cinco litros de su marca blanca por 33,95 euros, tres euros menos que su anterior precio.

El comercio de proximidad no ha tenido más remedio que sumarse a esta promoción. Laura López, que es la encargada de una tienda multimarca en la céntrica Rúa San Pedro de la capital lucense, Dreams Boutique, asegura que es una campaña "efectiva". Aunque lleva toda la semana con descuentos del 10% al 50%, explica que los consumidores "esperan al viernes por si hay mayores ofertas". A su juicio, una de las razones del éxito es que "como puedes cambiar los artículos hasta el 15 de enero hay quien aprovecha para comprar los regalos de Navidad y reyes".

El tirón comercial que tiene el Black Friday conlleva que, por ejemplo, los establecimientos de As Termas abran este domingo y que hoy sea el día, según pone de manifiesto su director, que "marca el inicio oficial de la temporada navideña con el clásico encendido de luces".

En contra. Pero hay empresarios que consideran que este sí que es un "viernes negro". Es el caso de Olga Fouz, que en los escaparates de sus dos tiendas de La Zapatillería, sitas en dos calles peatonales de Lugo, Bispo Aguirre y Quiroga Ballesteros, ha colocado sendos carteles en los que expresa que no se suma a esta campaña.

Esta joven que representa la tercera generación de un negocio familiar que echó a andar en 1956 considera que "malvendemos nuestros productos". Además aduce que es por "una cuestión de honestidad" y porque este día "no apoya al pequeño comercio".

El presidente de la Federación de Comercio de Lugo, José María Seijas, por su parte, la enmarca en la vorágine de rebajas "del 1 de enero al 31 de diciembre".

Un decálogo policial para no ser estafado

La Policía facilitó un decálogo para evitar ser timado cuando se hacen compras por internet. Es el siguiente:



1. Promociones. Ojo con las ofertas con posibles enlaces web fraudulentos.



2. Descuentos. Desconfíe de los artículos comunes y populares que tengan una rebaja desmedida.



3. ‘Typosquatting’ Al escribir incorrectamente una url te lleva a una web fraudulenta.



4. ‘Qrishing’. Mucha precaución con los códigos QR falsos que te envían a una página donde te estafan.



5. SMS y emails. No te fíes de supuestas empresas de paquetería que te invitan a pinchar en un enlace.



6. Fotos y faltas. Fijarse en las fotos o en si hay faltas de ortografía y lenguaje extraño en la página.



7. Derechos. En temporada de rebajas... los precios bajan pero la calidad y los derechos deben ser los mismos.



8. Candado. Confirma que en la url haya el candado y la "s", aunque su sola presencia no asegura la legalidad.



9. Datos. Si la web te resulta sospechosa y solo re pide datos bancarios... mejor desconfía.



10. Denuncia. Si aún así has sido estafado, cambia las contraseñas, cancela la tarjeta, llama a tu banco y denuncia en la Policía