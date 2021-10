O bispo aplaude as festas porque serven para "reordenar os horizontes da vida"

A catedral acolleu este martes a ofrenda do pobo de Lugo ao seu patrón, San Froilán, presentada como sempre pola alcaldesa, Lara Méndez, e outros membros da corporación municipal, e, na súa homilía, o bispo, Alfonso Carrasco, celebrou "as festas, porque tamén serven para reordenar cales son os horizontes verdadeiros da vida". Deu as grazas porque as familias e os amigos se poidan reunir "nesta mesa" e por que aqueles que xa non están o poidan facer "naquela outra".

Carrasco Rouco celebrou que haxa "máis normalidade" tras moito tempo de fortes restricións na vida cotiá, pero a cerimonia deste martes estivo lonxe aínda de parecerse ás precovid. Pouco máis dun cento de persoas acudiron á sé, descontadas aquelas que, dun xeito ou doutro, tiveron participación nela, como a corporación municipal, os membros do clero e o Orfeón Lucense, que interpretou varias pezas con Luis Varela Castiñeira ao órgano. A outras púxolle voz outro coengo, David Varela Vázquez.

A cerimonia comezou cunha narración da biografía do santo nado en Lugo e enterrado en León, onde foi bispo, aínda que dende 1614 na catedral de Lugo tamén se conservan algunhas reliquias, en concreto unha tibia e uns corporais que usaba para dicir misa. O martes amosáronse nun relicario de prata con forma de brazo erguido que adoita estar no museo catedralicio e que, un ano máis, o bispo empregou para bendicir os asistentes. Ao termo da eucaristía, os fregueses puideron achegarse e veneralo, pero a distancia, sen tocalo, por mor das normas sanitarias.

A ofrenda ao santo, en forma de frores e froitos do campo, presentárona dúas nenas xunto á alcaldesa. Foi despois dunha homilía na que Carrasco Rouco afirmou que, "volvendo a mirada cara ao Señor, florece a nosa existencia". Esa certeza vese –dixo– en moitas persoas que viven como viviu San Froilán, en alusión á traxectoria de renuncia e dedicación e amor ao pobo que tivo o santo nado no lucense Regueiro dos Hortos. "Marchou da súa casa, pero atopou casas máis grandes" e "non formou familia, pero o Señor pagoulle cen veces máis, cun pobo enteiro e o bispado de León". "Da semente da fe medran árbores moi grandes", insistiu o prelado lucense para animar ao pobo a mirar cara á Igrexa.

A cerimonia rematou como empezou, coa música de Os Xílgaros, que acompañou á corporación municipal no seu percorrido dende o consistorio ata a catedral e á inversa, de volta á Praza Maior.

Os ensaios dun grupo que actuaría máis tarde na Praza de Santa María fixo que durante uns minutos se escoitara con dificultade a palabra do bispo. A música lembraba que fóra da catedral tamén era día de festa. Dentro houbo varias misas ao longo do día, aínda que o control de acceso implantado hai un par de anos, cando a diócese empezou a cobrar por visitar o templo, fai que, para o gusto dalgúns fregueses, a catedral sexa menos accesible do que debería. Algúns deixaron de ir e o seu lugar ocúpano agora os turistas.