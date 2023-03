El bipartito se mantendría pero con el PP con opciones de alcanzar la alcaldía

Las elecciones municipales del 28-M presentan en Lugo, a falta de dos meses para su celebración, un pronóstico muy abierto. Según la encuesta elaborada para El Progreso por la empresa catalana Infortécnica, el escenario con más posibilidades sería una reedición del actual gobierno de coalición, que seguiría liderado por el PSOE de la alcaldesa Lara Méndez, con 7 concejales, aunque con una horquilla que va de los 6 a los 8 actuales. El BNG, con Rubén Arroxo como alcaldable, saldría fortalecido, al pasar de sus 5 ediles de ahora a 6 o, en el mejor de los casos, a 7.

Pero, frente a ellos, el PP de Elena Candia, la candidata mejor valorada, presenta una clara tendencia al alza, con 12 ediles como opción más probable, dos más que en la actualidad, y con una horquilla de 11-13, que lo sitúa incluso con serias posibilidades de lograr la mayoría absoluta.

Con esta panorámica tan abierta los dos meses que quedan para las elecciones municipales se presentan trascendentales para las aspiraciones de todos los contendientes, sobre todo teniendo en cuenta que la encuesta sitúa el porcentaje de indecisos en un elevado 30,6%, lo que, sin duda, provocará fluctuaciones decisivas.

Una alcaldesa contra el mal momento de la marca PSOE

Lara Méndez tiene muchas posibilidades de seguir siendo alcaldesa de Lugo, aunque el mal momento del PSOE a nivel gallego y, sobre todo, nacional, con la mayoría de encuestas situándolo por debajo del PP de Alberto Núñez Feijóo, no le ayudan. La foto fija del sondeo a fecha de marzo la sitúa otra vez con el bastón de mando aunque estancada en sus apoyos ciudadanos. La regidora intentará rentabilizar en estos dos meses que faltan hasta las elecciones sus principales proyectos para Lugo y aumentar ese 13,1% de apoyos que le otorga el sondeo.

El efecto Candia funciona

El PP ganaría las elecciones municipales en Lugo, según la encuesta de Infortécnica, con un porcentaje del 26,2%. Ya lo hizo también hace cuatro años, con Ramón Carballo al frente, pero se quedó con diez escaños. Con la decisión de la presidenta del partido, Elena Candia, de poner toda la carne en el asador y afrontar ella misma el reto de reconquistar la alcaldía de Lugo, el partido tiene ese objetivo más cerca, en lo que le ayudaría la debacle de Ciudadanos y un posible trasvase de votos procedentes del partido naranja. El PP, el único de los grandes partidos que no cerró aún su lista electoral, tiene en eso su gran asignatura pendiente de cara al 28-M y una de las cuestiones más sensibles.

El BNG no renuncia al sorpasso

Los nacionalistas parecen rentabilizar mejor su paso por el bipartito que el PSOE, al que incluso le podría restar votos. Todo lo contrario a lo que les había pasado en el primer gobierno de coalición con José López Orozco. Aumentarían, como mínimo, en un concejal su representación municipal y no se puede, incluso, descartar un sorpasso. Es una de las opciones, aunque no la más probable, que incluye la encuesta de Infortécnica y uno de los objetivos que no oculta la formación. El BNG, que alcanzaría un 12% de apoyos, está en Galicia en línea ascendente con Ana Pontón al frente y en Lugo sigue la misma senda.

Cs no logra frutos a su trabajo

El trabajo realizado por Olga Louzao y Juan Vidal Pardo en estos cuatro años no obtendría premio el 28-M. El estudio desmoscópico no les da representación en la corporación lucense y esos dos escaños constituirían parte del botín que lograría el PP. El descalabro del partido a nivel nacional supone un hándicap demasiado grande para los dos concejales lucenses, cuyo trabajo es incluso reconocido por sus rivales.

EU y Podemos no suman

La coalición con la que se presentarán a las elecciones municipales en Lugo Esquerda Unida y Podemos no lograría representación, pese a que hace cuatro años, cuando se presentaron por separado, sumaron entre los dos 3.241 votos, suficientes para lograr un edil en la corporación lucense. Su candidatura estará encabezada por la representante de EU, Chus Rodríguez, con Ximena Cheda, de Podemos, de número 2.

Vox, otra vez vez fuera

Vox tampoco lograría esta vez su objetivo de entrar en la corporación municipal. Su candidatura volverá a estar encabezada por Sonia Teijeiro, que hace cuatro años obtuvo 986 sufragios. Entonces se situó lejos del escaño y el sondeo la vuelve a colocar en un escenario similar. Al ser un partido de corte nacional parece más enfocado en otro tipo de comicios.

Mujer contra mujer

En un escenario tan abierto como el que se refleja, el nacionalista Arroxo cotiza al alza, pero tanto en valoración como en nivel de conocimiento está en peor situación que sus principales oponentes, las dos mujeres que lideran las listas de PP y PSOE. La del PP es la candidata con mejor valoración, con una nota de 5,5, seguida muy de cerca por la socialista, con un 5,4. El cabeza de cartel del BNG obtiene un 5 y la de Ciudadanos, un 4,4. En cuanto a conocimiento, Lara Méndez y Elena Candia se acercan al 90% mientras Rubén Arroxo se sitúa en un 77% y Olga Louzao se queda en un 42 por ciento.