El bipartito ya no apura a la Xunta con la Ronda Este y pide revisar el trazado

Las tornas han cambiado. Hasta hace nada era el gobierno lucense quien presionaba al PP y a la Xunta para que hiciera la Ronda Este (entre la carretera de A Fonsagrada y A Tolda) y los populares capeaban como podían la presión, y ahora los socialistas y nacionalistas, junto a Cs, piden ir más despacio y que se analice el impacto que tendrá esta infraestructura en el Rato, las alternativas que existen y hasta si es necesaria.

Así, en el pleno de este jueves, PSOE, BNG y Cs rechazaron una moción del PP para que el Concello apoyara la construcción de la Ronda Este y aprobaron la de los nacionalistas para que la Xunta revise el trazado "para que sexa un proxecto que avance nas comunicacións sen destruír o patrimonio natural e dándolle prioridade ao Rato", rezaba el texto.

Álvaro Santos: "Sendo tan listos vostedes non sei como non acadan o goberno para corrixir estes desvaríos nosos"

Por el camino, el gobierno navegó como pudo entre sus contradicciones, señaladas sobre todo por Cs, el primer grupo político que alertó (en 2021) del "atentado ecológico" que supone la Ronda Este. Juan Vidal Pardo felicitó al BNG por su cambio de postura, aunque lo ve electoralista y le genera dudas sobre "de qué Arroxo tenemos que fiarnos, ¿del de 2021 o del de ahora?", preguntó el edil de la formación naranja.

Vidal recordó que cuando hace dos años Cs propuso pedir a la Xunta que revisara el trazado de la Ronda Este, "el PSOE dijo que ya era tarde y el BNG calló". Ahora los nacionalistas se agarran a que entonces todavía no se conocían detalles del proyecto y a que la conciencia ambiental aumentó. "Sempre defenderemos melloras nas comunicacións, pero non a calquera prezo", afirmó Arroxo.

La Ronda Este supondrá "meter asfalto e miles de vehículos" a 40 metros del Rato en su parte más próxima a A Tolda, "un parque que calquera cidade pagaría por ter", afirmó Arroxo. Supone también afectar a territorio de gran valor en el entorno —"somos a única cidade dentro dunha Reserva da Biosfera", recordó— y hacerlo además bajo consignas falsas, dijo, como que disminuirá el tráfico en la Ronda das Fontiñas.

El PSOE cree que la necesidad de completar la Ronda Este "parece evidente", pero siempre que se haga "coas garantías medioambientais debidas", afirmó su portavoz, Miguel Fernández. Todavía no conoce el proyecto —pese a haberlo reclamado a la Xunta, reiteró— y será cuando lo analice y tenga todos los datos cuando el PSOE se posicionará, dijo.

El PP cree que la Ronda Este es una infraestructura demandada por los vecinos y que el trazado, —"elixido tras estudar tres alternativas"—, es el más adecuado, se ajusta al PXOM y tiene los informes pertinentes. El BNG se desmarca ahora por razones electorales y porque está al servicio de "certos colectivos e plataformas", afirmó el portavoz del PP, Ramón Carballo. A los de Cs los acusó de haber pasado "de liberais conservadores" a ponerse del lado de "verdes radicais, negacionistas e antisistema", afirmó.

En opinión del BNG, en este asunto el PP en Lugo se está quedando solo y es así porque está "secuestrado" por la teniente alcaldesa de Mondoñedo, la candidata Elena Candia, afirmó Arroxo, convencido de que en la bancada popular hay ediles en contra de la Ronda Este. "Hai moita máis xente a favor na bancada do goberno que xente en contra hai aquí", dijo, para a continuación matizar: «Aquí non hai ningunha». Tras el pleno, el PP recordó que fue Arroxo quien hizo alcaldesa a la portavoz del PSOE en Cervo, Lara Méndez.

El gobierno responde: O Carme ya es Ari, no hay dinero para un consorcio del casco histórico y no es la hora de empezar otro PXOM

El bipartito rechazó propuestas de la oposición por boca del edil de Urbanismo, Álvaro Santos, que combinó ingenio y acidez y hasta resumió sus logros de gestión, en lo que el PP vio "unha despedida". "Sendo vostedes tan listos e levanto tanto tempo batallando para gobernar non sei como non o conseguen para poder corrixir todos eses desvaríos nosos", ironizó sobre las críticas de la oposición.Al popular Antonio Ameijide le dijo que es como la miel, "un pouco fai ben e moito empalaga". Fue en el debate de una moción de Cs para que se inicie la elaboración de un, ocasión que el PP aprovechó para reprocharle al gobierno que siga sin aprobar el 5% del plan y a Santos para informar de que hay conversaciones "discretas e confidenciais" [rechazó aclarar con quién] que confía en que permitan aprobarlo pronto "con fortaleza e seguridade".El BNG compartió la necesidad de modificar un PXOM que en su día ya vio mal y no aprobó, pero cree como el PSOE que, a tres meses de que termine el mandato, sin presupuesto y con el 5% aún pendiente, no es el momento.El bipartito también rechazó la propuesta de Cs de promover unque coordine e impulse lasporque no se dan las condiciones para ello, dijo Santos. Tras el pleno aclaró que el Concello no cumple el principio de estabilidad presupuestaria. "Son incapaces de levar a cabo calquera cousa que supoña sentarse con outras administracións. É o que pasa", afirmó la portavoz de Cs, Olga Louzao.Por último, el gobierno rechazó promover la declaración de Entorno Residencial de Rehabilitación Programada enfundamentalmente porque ya es Área de Rehabilitación Integral por el Camino, recordó Santos desarmando en parte a la oposición.