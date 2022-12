La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, tomó este viernes la palabra al final del debate sobre los presupuestos para intentar remarcar que "a día de hoxe o Concello de Lugo é solvente". Lo hizo después de que la oposición hiciera énfasis una y otra vez en lo contrario apoyándose en informes del interventor municipal.

En los documentos que acompañan el presupuesto, el fiscalizador de las cuentas municipales advierte del "preocupante horizonte" económico del Concello ante la escalada de los gastos y el estancamiento de los ingresos, la "relaxada planificación" de los mismos, la escasa contención, cuando no aumento, del gasto discrecional, y las previsiones de recaudación "excesivamente optimistas" en algunos conceptos.

"¿A día de hoxe o Concello de Lugo é solvente?", preguntó la alcaldesa por sorpresa al interventor, tras explicar que también las familias y las empresas se endeudan en ocasiones y que según la Ley de Haciendas Locales el Concello lucense podría hacerlo hasta un 75% y solo lo prevé en un 10%. "A ver, si por solvencia se entiende la capacidad que se tiene para salir de una situación, para enderezar el rumbo, sí", respondió el interventor provocando que la oposición casi lo jaleara. "Ás veces é mellor non preguntar, alcaldesa", apostilló el portavoz del PP, Ramón Carballo.

Al interventor también aludió la concejala de Gobernanza, Paula Alvarellos, cuando la oposición señaló que en su informe el técnico recuerda la obligación del Concello de cumplir la ordenanza de residuos urbanos en vigor y cobrar tasa de basura a las comunidades de propietarios y a todos los vecinos de la zona rural.

La oposición cree que es el anticipo de una decisión política en ese sentido, afirmación que Alvarellos negó tajantemente. "Chócame bastante que un habilitado puidera prestarse a facer un anuncio en nome do goberno. Parece que están dicindo que usamos o interventor para facer anuncios velados. Non é así. E non se lles cobra ás comunidades porque hai un informe do servizo de Augas que di que sería unha dobre imposición", zanjó.

El bipartito aprueba unas cuentas para 2023 que la oposición ve de despedida

El gobierno de coalición de la ciudad aprobó este viernes el presupuesto municipal para 2023, unas cuentas que ascienden a 117,9 millones de euros gracias a que se prevé un aumento de los ingresos de en torno al 5% por aportaciones de la UE y por la mayor recaudación que se espera en algunos conceptos, como impuestos estatales, licencias de obra e inspección tributaria. Con ese pronóstico, el gobierno de Lara Méndez diseñó el presupuesto "máis expansivo e social" de la historia, una visión diametralmente opuesta a la de la oposición, que votó en contra.

PP y Cs fueron muy críticos e insistieron en que lo único que se expande es el gasto y que el gobierno local hizo unos cálculos de ingresos que sabe que no se van a producir y prevé un endeudamiento de 11,7 millones de euros, si no son suficientes los remanentes, con los que va a dejar hipotecados a los lucenses, afirmaron. Es así, afirmó Olga Louzao, de Cs, porque "preocúpalles o agora e non o futuro desta administración" y porque, en opinión del popular Antonio Ameijide, "saben que non van seguir gobernando. Queren queimar os cartos antes de maio", afirmó el edil, que una vez más no escatimó en palabras gruesas. Hasta el punto de que la alcaldesa, Lara Méndez, lamentó que perdiera el "halo máis institucional que tiña cando pensaba que ía ser alcaldable" era ser un "neno protestón de patio de gardería".

La regidora también reprochó al PP que vote no a sus presupuestos y después "vaia presentando as nosas obras e proxectos", en alusión a la campaña de la alcaldable Elena Candia y al elogio de la Xunta al edificio Impulso Verde, que sigue siendo criticado por el PP local. Méndez también quiso aclarar que las pocas subidas que el Concello hizo de tasas municipales fueron "por lei ou por sentenza", no por voluntad política.

La defensa del presupuesto la realizaron la edil de Economía, la socialista Paula Alvarellos, y el primer teniente de alcaldesa, el nacionalista Rubén Arroxo. Alvarellos destacó que las cuentas ahondan en la contención fiscal para seguir apoyando a familias y empresas en un contexto económico complicado y elevan la inversión real a 12,6 millones para seguir transformando Lugo en lo urbanístico y en lo económico.

Arroxo aseguró que el elevado grado de ejecución de los anteriores presupuestos avalan el que ayer se aprobó. Reconoció que el aumento del gasto corriente por factores como el precio de la energía impide destinar más dinero a inversiones, pero destacó las que se llevarán a cabo para seguir haciendo una ciudad más cómoda, segura y solidaria. "Xa sabemos cal sería a receta do PP se gobernase, a que aplican noutros lugares [en alusión a Madrid], baixarlle os impostos ás persoas con máis recursos, endebedarse -la deuda del Concello será del 10% en 2023 y la de la Xunta llegó al 226 con el PP, recordó- e devolver vehículos a zonas peonís".