La biosfera de Lugo bien vale un patrimonio

A la capital lucense todavía le queda otro patrimonio más que defender: se trata del patrimonio natural de la biodiversidad que la rodea en todo su cinturón verde. La confluencia de cuatro cuencas fluviales —el Miño y sus tres afluentes: el Rato, el Fervedoira y el Mera— y también la riqueza forestal que la rodea configuran un hábitat en el que todavía se pueden ver animales de distintas especies simplemente dedicando un tiempo a la observación.

Lugo es una ciudad enclavada en una Reserva de la Biosfera reconocida por la Unesco, lo que da pie a reivindicar y vender este inmenso patrimonio natural que la rodea y que, hasta el momento, se supo cuidar con muy poca intervención humana. Este patrimonio natural se sumaría así a los otros tres patrimonios de la Humanidad, declarados también por la Unesco, que conforman la catedral, el Camino Primitivo y la muralla romana.

BIODIVERSIDAD. La cámara de Juan Villarino, gran aficionado a la fotografía de naturaleza, fue testigo, a lo largo de estos últimos años, de esa biodiversidad que nos rodea, incluso en el entorno ya urbano como, por ejemplo, la carballeira de Fingoi, los paseos de O Rato y do Miño o las arboledas de Sanfiz y de Bosende, por poner algunos ejemplos. Las distintas especies fotografiadas pueden verse en el blog paxaradas.blogspot. com. «En el Paseo do Miño, en A Tolda, se puede ver de todo. No solo hay jabalíes sino que también hay aves como el martín pescador, el mirlo acuático (en cada caneiro del río suele haber una pareja), la aguililla calzada, águilas pescadoras, garzas, andarríos, el ruiseñor bastardo y nutrias (que suelen tener un territorio extenso). Y en O Rato, hay oropéndolas y abubillas », explica Juan Villarino.

Sanfiz es otro buen punto de observación de fauna silvestre. Allí se pueden ver aves como las tarabillas y los dorsirrojos —especie casi extinguida en Gran Bretaña—, así como golondrinas y ejemplares de avión común, además de martas, corzos y zorros.

URBANOS. Pero también el hábitat propiamente urbano es hogar para muchos animales en Lugo. Hace unos días, fueron rescatados unos huevos de halcón peregrino en un nido que había en la Ronda do Carme. El halcón peregrino lleva décadas criando en una de las torres de la catedral. También en una terraza de un piso de Fonte dos Ranchos, que estaba vacío, y en otro edificio de la avenida de Madrid, cerca del barrio Fingoi.

Dentro de la ciudad, comparten territorio los vencejos de la muralla, los estorninos del parque Rosalía de Castro y las palomas torcaces de la Praza Maior, entre otras especies menos conocidas. "En la carballeira de Fingoi, por ejemplo, crían todos los años los cárabos", dice el fotógrafo.

Juan Villarino comenzó con la fotografía de la naturaleza retratando los bichos petroleados del Prestige mientras que fue voluntario en la limpieza de las playas de A Costa da Morte. "Estaba tan aburrido de ver animales empapados de petróleo que empecé a hacer fotos de otros, ya con una perspectiva lúdica. Y ahora tengo miles de imágenes y varios discos duros llenos", comenta.

Fingoi Cárabos. Cárabo en la carballeira de Fingoi, donde crían. Es un ave muy territorial, por lo que ejemplares jóvenes mueren de hambre si no encuentran sitio cuando dejan el nido familiar.

O Rato Halcón abejero. Este halcón abejero es una especie estival y un gran depredador de himenópteros, en general, y de la avispa asiática, en particular. Fue fotografiado en las proximidades del Rato.

Bosende Abubilla. Abubilla vista en Bosende, en las proximidades del río Rato. Suelen criar en carballeiras. Es una especie migratoria que hiberna en África, al sur del desierto del Sáhara.

Miño Gavilán común. Gavilán descansando sobre la rama de un aliso una tarde de verano, a orillas del Miño. Tras la prohibición de insecticidas organoclorados, la población se recuperó.

Sanfiz Marta. Marta sobre un cierre de chantos. Todavía hay una población bastante grande de esta especie en el entorno de la capital lucense, en la zona de Sanfiz

A Tolda Martín Pescador. El descenso del cauce del Miño dejó al aire un viejo tronco que este martín pescador utilizó como posadero para poder efectuar sus lances. En la foto, con una presa.

As Illas Cormoran. Cormorán grande sobre un tronco seco y con el edificio de O Garañón al fondo, en As Illas, a orillas del Miño en Lugo. Bucean hasta diez metros y viven a orillas de ríos y en la costa.