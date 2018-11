Besteiro pide el archivo de su causa en O Garañón

El expresidente de la Diputación de Lugo y exsecretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se sube al carro de las exculpaciones de las macrocausas que instruye Pilar de Lara y también pide que su caso sea archivado, siguiendo la estela de otras investigaciones que ya se cerraron, como alguna de las que implican al exalcalde de Lugo, José López Orozco, o la que tuvo pendiente de los juzgados durante casi ocho años al exconselleiro Fernando Blanco.

Gómez Besteiro tiene actualmente abierta esta investigación y otra en el marco de la operación Pulpo, que investiga gastos de la Diputación. En el caso Garañón, las sospechas sobre el exdirigente socialista se basan en la compra y las obras de su piso, en la avenida Ramón Ferreiro, a cargo personas relacionadas con la urbanización del Parque. La instructora, dicen los letrados, «sigue manteniendo que el piso fue una dádiva y la reforma no fue abonada, como si no se hubieran practicado las diligencias». Y añaden que en tres años de instrucción no se ha logrado «que la realidad judicial se acomode a la realidad material».

Los abogados dicen también que Gómez Besteiro, como concejal de Urbanismo, no firmó el convenio con el promotor de O Garañón ni tampoco asistió a la junta de gobierno que le dio el visto bueno.