"Besteiro sería un excelente candidato á Xunta e se a min me pide opinión dareilla sen dúbida"

Estamos no ecuador da campaña das eleccións xerais, hai só dous meses se celebraban as municipais... Os galegos teremos os terceiros comicios á volta do verán?

Vai depender do resultado das eleccións no conxunto do estado. Se segue gobernando como eu espero Pedro Sánchez, porque é o que máis lle convén á provincia de Lugo, non haberá eleccións ata o ano que vén. Se a suma de Vox e o Partido Popular lles dese para a maioría absoluta haberá adianto electoral en outono.

Por que di que o que máis lle convén á provincia de Lugo é que sexa reelixido Pedro Sánchez?

A Lugo lle interesa que siga Pedro Sánchez. Os millóns que viñeron coa suba do 8,5% das pensións non se deron en moitos anos. De media a cada lucense aumentáronlle 80 euros ao mes fronte aos tres ou catro euros cando o PP as subía o 0,25%. En investimentos nunca houbo tantos no ferrocarril como agora, 546 millóns de euros para electrificar a vía de Lugo, volveuse facer o contrato da estación intermodal cando o rompera a ministra Pastor do PP… Agora vai chegar a alta velocidade a Lugo, estase facendo o túnel novo de Oural, que vai permitir circular con máis seguridade e máis velocidade... Os lucenses desde a capital imos estar en Ourense pasando por Monforte en 40 minutos, en menos tempo que de A Coruña a Ourense ou de Vigo a Ourense, e imos ir no mesmo Ave a Madrid ca eles, en dúas horas menos dez. Quedará despois mirar de arranxar a liña Lugo-A Coruña-Ferrol. Pero a saída cara a Madrid ímola ter nun par de anos e poderemos estar en dúas horas e media desde Lugo. Antes non había proxectos. O Tribunal de Contas dixo no seu informe que durante o mandato de Ana Pastor Adif non conseguiu ningún dos seus obxectivos.

Ese adianto en Galicia non lle pillaría ao PSdeG co pé cambiado?

Non nos vai pillar. Na nosa organización xa temos todo previsto. Se hai tempo, en setembro haberá primarias, se non o partido decidirá o candidato ou candidata. Temos madeira. Vai ser unha oportunidade para Galicia e para a provincia de Lugo.

Interprétase que a volta de Gómez Besteiro á primeira liña da política, tras sete anos apartado, é para ser ese candidato?

Iso terá que dicilo el. Sería un excelente candidato e se a min me pide a opinión no seu momento dareilla sen dúbida ningunha. Sería bo para Galicia e sobre todo moi bo para a provincia de Lugo.

Gómez Besteiro encabeza a lista ao Congreso dos Deputados por Lugo. Hai enquisas que vaticinan que o PP lle vai arrebatar un escano ao PSdeG-PSOE. Non se xoga el moito nestes comicios?

El persoalmente non se xoga nada. Vaille servir de experiencia política para un mellor servizo a Galicia e á provincia de Lugo. Aquí ninguén está falando de votar ao cabeza de lista do PSOE ou ao do PP, senón a Pedro Sánchez ou a Feijóo. Á parte eu creo que non vai ser tres a un. Iso é o que lle gustaría ao PP, pero os lucenses van dar un dous a dous como ata de agora. Como provincia sería moi positivo que se dera ese dous a dous.

O 28-M o PSdeG-PSOE conseguiu cumprir os seus dous principais obxectivos na provincia, manter a Deputación e o Concello de Lugo. Pero non saíron tan ben dúas apostas persoais súas, Escontrela en Sarria e Gato en Monterroso.

Saíron ben. En Sarria subimos o 50%, pasamos de dous concelleiros a tres e melloramos en votos que contribuíron ao resultado global do partido xudicial de Lugo. E en Monterroso o lóxico era que a alcaldía fose para o Partido Socialista, porque as forzas de esquerdas suman seis concelleiros e as de dereitas cinco. Se iso non foi posible alguén terá que dar explicacións, pero ao mellor nun futuro pódese recompoñer.

Que pasou para que, tras catro mandatos consecutivos, non se reeditase o goberno de coalición na Pastoriza?

Obedece máis a un tema persoal. Os responsables do BNG deberían falar cos seus representantes no Concello da Pastoriza porque non se cumpriu o acordo adoptado a nivel de Galicia. Espero que no futuro se poida reconducir porque é unha mágoa pola excelente labor que estaba facendo Primitivo Iglesias en coalición. Temo que co Partido Popular os proxectos previstos se estanquen.

Outro dos logros foi facerse coa alcaldía de Antas de Ulla. Agora que goberna Pilar García Porto, que é a voceira do PSOE na Deputación, avanzará o proxecto do Centro Xeográfico de Galicia?

Sen dúbida. Na Ulloa tivemos dúas boas noticias, conseguimos por primeira vez nos 44 anos de democracia a alcaldía de Antas de Ulla e tamén a de Taboada. Ese proxecto que considero case como un fillo vaise desbloquear. O anterior alcalde bloqueouno. O importante é que ese proxecto vaia adiante e que sexa un polo de atracción na comarca da Ulloa, vai recibir visitantes, ter actividades culturais e medioambientais.... Vai ser unha aposta polo turismo do interior. Hai centros en Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Madrid, Andalucía, Portugal… Se temos ese recurso ímolo poñer en valor.

Despois do 28-M houbo unhas declaracións da alcaldesa de Lugo sobre os investimentos da Deputación que se interpretaron como unha crítica ao seu labor. Como é a relación con Lara Méndez?

A relación é moi cordial. Non hai ningún problema. Ás veces as declaracións poden entenderse dunha maneira ou doutra. Coñecémonos desde hai moito tempo. Coñecina na súa etapa de estudante. Xa choveu. Sempre tivemos unha excelente relación. Nestes catro anos colaboramos co Concello de Lugo no desdobramento de Duquesa de Lugo, no albergue da Protectora de Animais, en rúas… A colaboración é absoluta.

Como fai para compatibilizar a presidencia da Deputación, a alcaldía da segunda cidade máis poboada da provincia, Monforte, e a secretaria xeral do partido na provincia?

Son cargos compatibles. Algún é consecuencia doutro. Para ser deputado provincial hai que ser concelleiro ou alcalde. Por exemplo o alcalde das Pontes é o presidente da Deputación da Coruña e o secretario xeral do partido en Galicia, que é un grao máis elevado. É moi común. Así que organizándose ben é posible. Hai que ter un bo equipo arredor, delegar, que iso é fundamental. Se Jacques Chirac puido ser primeiro ministro de Francia e alcalde de París, os demáis tamén podemos.

Hai dúas semanas tomaba posesión no seu segundo mandato. Viu perigar nalgún momento a presidencia da corporación provincial?

Non, en absoluto. Desde que o Partido Socialista goberna a Deputación de Lugo, con José Ramón Gómez Besteiro en 2007, sempre foi un resultado bastante axustado. Agás unha vez que Orozco sacou 13 concelleiros sempre foi moi igualado. Mesmo o mandato anterior houbo menos diferenza na Fonsagrada.

O 28-M foi un momento electoral difícil para o Partido Socialista, non por cuestións que afectaran aos alcaldes e alcaldesas, senón porque había un ambiente político en xeral que non axudaba. Na Deputación fomos moi útiles aos 67 concellos porque se non fora polo que reciben da Deputación a través o plan Único con criterios obxectivos, porque hai outros que non os aplican, non poderían acometer algúns proxectos e salvo a dous, Lugo e Monforte, ao resto xestionámoslles o cobro dos impostos.

Esta semana deu a coñecer o organigrama do seu goberno. Mantén o seu núcleo duro.

O núcleo duro é o conxunto do goberno. Ese termo sei que se di, pero non me gusta utilizalo. Evidentemente hai persoas coas que traballas máis directamente. Tamén hai que ver a súa dispoñibilidade. No caso dos socios a relación máis directa é co vicepresidente, antes con Maite Ferreiro e agora con Efrén Castro. Foi unha relación moi fluída. Fomos un exemplo de goberno de coalición. Nunca tivemos o maior problema. Respectamos uns aos outros as competencias que temos. Non nos entrometemos. E logo dentro do equipo do Partido Socialista tes por exemplo unha relación máis estreita coa voceira porque traslada a opinión da institución en canto ao goberno que representa o PSdeG-PSOE.

No seu socio de goberno marchou Maite Ferreiro, coa que tivo boa sintonía máis aló de diferenzas puntuais, e colleu o testemuño Efrén Castro, que xa estivo no anterior mandato e que vai estar acompañado por dous deputados noveis. Pode supor cambios?

Creo que imos seguir na mesma liña. Con Efrén, que xa o coñecemos do mandato pasado, temos unha relación moi fluída. E non vai haber ningún problema con el nin coas dúas persoas que se acaban de incorporar.

O PSdeG-PSOE tamén mudou cinco dos seus dez deputados.

Renovamos a metade dos compañeiros que fomaban parte da corporación froito das propostas que fan os compañeiros das comarcas e os órganos do partido. Obedece a esa dinámica das propostas e dos resultados que se deron en cada sitio. Iso non é un problema. Nós temos banquiño para poder variar.

Dos 25 deputados provinciais só cinco son mulleres: tres socialistas, unha do BNG e outra do PP. Como é posible que só supoñan o 20% cando a sociedade está facendo un chamamento á igualdade?

O compromiso do Partido Socialista coa igualdade é clara. Nos fomos o partido que máis candidatas presentamos ás alcaldías, 27 nos 67 concellos, e somos os que máis deputadas temos. Iso obedece á proporcionalidade de alcaldesas que hai. O PP de 12 ten só unha. Aí vexo unha falta de compromiso coa igualdade.

Sufriu para manter a Deputación, pero non así a alcaldía de Monforte.

Teño que agradecer aos monfortinos que valorasen a miña xestión e a do meu equipo con case o 56% dos votos válidos, que nos concellos pequenos é máis fácil, mesmo en Pedrafita foi 7 a 0, pero nas cidades é máis complicado. O meu compromiso coa igualdade demóstrase en Monforte, onde cinco dos dez concelleiros socialistas son mulleres.

E presume de festas patronais no concello.

Presumo das festas. Somos a segunda cidade da provincia de Lugo e a capital da Ribeira Sacra, que está de moda. Somos a segunda zona con máis visitas na web da Xunta despois de Santiago de Compostela. En verán practicamente non hai prazas para hospedarse. Hai moito reclamo. Cando cheguei á alcaldía as festas estaban pasando unha crise. Onde se celebran, na explanada da Compañía, os Escolapios, o Escorial galego, metían 500 ou 1.000 persoas nesa praza cando caben 10.000. Eu o que quixen foi recuperar a tradición de que os concertos sexan gratuítos e ter cada día un. Desde hai oito anos é así. E tamén recuperamos os fogos do río. Este ano empezamos o 11 de agosto con Lucía Pérez, seguirán Mikel Erentxun, a orquestra Panorama, Antonio José, Tanxugueiras e pecharemos o día 16 cun concerto de luxo dunha galega universal, Luz Casal. Merece a pena visitar Monforte nas festas.

José Tomé. SEBAS SENANDE

Que proxectos ten para estes catro anos?

Os piares de xestión son os mesmos cós do pasado mandato. Un deles é o social, máis necesario ca nunca dada a ausencia da Xunta de Galicia na nosa provincia; nin achega servizos, nin constrúe residencias, nin axuda a construílas nin a mantelas. Un terzo do noso presuposto vai a servizos sociais. Outro é a mobilidade. Temos a rede de estradas máis extensa do Estado, con 4.217 quilómetros. Moitos deles teñen unha compoñente máis autonómica que provincial. Unha vez que pase o verán solicitarei unha reunión coa Xunta para comezar a falar de que asuma aqueles asuntos que sexan máis de competencia autonómica que provincial. Ao mellor hai que ter unha rede de residencias en toda Galicia cun modelo como o noso, que está demostrado que funciona, que é de calidade, cun ratio de personal de case un por cada usuario. Seguimos en marcha ata completar a rede, que son 18, e xa temos a metade abertas. E logo temos estradas, como a que estamos a punto de rematar que vai de Xermade ás Pontes, que é claramente autonómica que une dúas provincias. Outro dos piares é axudar aos sectores produtivos da provincia, sobre todo ao primario, e colaborar co tecido asociativo e coa Universidade. Somos a única Deputación de España que lle dá unha axuda directa á USC para o Campus Terra e logo poñemos medios á súa disposición, como a granxa Gayoso Castro.

Di que vai chamar á porta da Xunta, como é a relación?

O escenario cambiou un pouco. Cando era presidente da Xunta o señor Feijóo tiña totalmente abandonada a provincia de Lugo. Durante a pandemia foi incapaz de chamar á alcaldesa de Lugo ou ao presidente da Deputación para saber cales eran as nosas preocupacións e necesidades, pero logo el falaba de cogobernanza. El quería que o Executivo de España lle consultase, pero logo el non o facía. O señor Feijóo abandonou moitas cousas na provincia de Lugo: a Rolda Este, a variante de Viveiro, o acceso ao porto seco de Monforte, o desdobramento da estrada Nadela- Sarria-Monforte, a praia fluvial de Lugo… Hai cousas que estivo bloqueando a Xunta do señor Feijóo, que agora vai de erudito para España cando podería impartir un máster de como se mente. O señor Rueda é diferente. Pero ten que demostrar que ten ese compromiso coa provincia porque aínda non o fixo. Non son as mesmas formas que as do señor Feijóo. Eu espero que cando lle solicite a entrevista a conceda. Espero que haxa vontade de diálogo e de chegar a acordos sobre as residencias, que é unha competencia impropia, as estradas…