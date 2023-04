José Ramón Gómez Besteiro, vecino de Lugo, visitó este lunes por primera vez la ciudad, aunque imbuido de la dignidad de delegado del Gobierno en Galicia. Una visita en la que se reconoció "emocionado" y le sirvió para constatar, dijo, la buena sintonía del Gobierno central con una ciudad que consideró "ejemplo" de gestión de fondos europeos para crecer en el modelo que defiende Pedro Sánchez, "de maneira sostible".

Una emoción, en lo político y lo personal, que compartió Lara Méndez, quien lo recibió oficialmente en su despacho de alcaldesa para que firmase en el libro de honor y analizar después los proyectos que Lugo tiene en desarrollo o en espera y que dependen de la llegada de los fondos estructurales y los Next Generation, además de los propios Presupuestos Generales.

Los dos amigos y correligionarios socialistas constataron que Lugo atraviesa "un momento no que o Goberno central está a facer moito investimento na cidade, a traves dos fondos estruturais, que nos permiten avanzar de maneira máis rápida", aseguró Méndez. En este sentido, la alcaldesa mostró su convencimiento de que la llegada de Besteiro a la delegación en Galicia podrá ayudar a "facer máis rápida a dispoñibilidade dos recursos", convirtiéndose en "o noso voceiro en Madrid".

El líder socialista lucense recogió el encargo: "Estivemos a repasar moitísimos proxectos que ten en marcha Lugo co Goberno de España, que están vinculados sobre todo ao medio ambiente e a sustentabilidade, a eficiencia enerxética, a posta en valor do Rato e o Miño. É a segunda transformación da cidade que lidera Lara e que todos podemos gozar e imaxinar, proxectos cos que a cidade crece de maneira sostible".

Besteiro recordó que buena parte "de todos eses proxectos fanse con fondos conseguidos e aplicados por Pedro Sánchez. Pero hai que ser moi estritos na súa aplicación, e Lugo é un exemplo diso".

El delegado gubernativo también fue preguntado por el viacrucis judicial que ha pasado durante los últimos siete años, y del que ha salido indemne. Un proceso iniciado, según reprochan los socialistas, por la presentación de un anónimo por parte de Elena Candia ante la Fiscalía. "Candia non me pediu desculpas", explicó Besteiro, "cada un fai o que lle parece. En todo caso, xa dixen en días pasados que este asunto lembrábame a película Casabranca, cando unha personaxe pregúntalle a Rick: ¿Me destestas, Rick? E el respostaba: Se pensase en ti, probablemente".

Una de esas acusaciones judiciales giró en torno a la licencia para el edificio de O Garañón, ahora declarado definitivamente ilegal y pendiente de derribo: "Esa é unha actividade propiamente municipal. Está bastante avanzado e non sei se pode haber fondos do Estado para iso, pero creo que esta cuestión quedou claro como se debe asumir no tempo".

Un regreso al sitio de donde nunca se marchó

Pocas veces un paseo ha sido algo tan natural y, a la vez, tan extraño. Los equipos de Lara Méndez y José Ramón Gómez Besteiro programaron un paseo por el centro histórico de la ciudad para que una pudiera explicar al otro las obras realizadas y las próximas. Caminado por Santo Domingo acompañados por Isabel Rodríguez, la subdelegada, era difícil saber si era un paseo institucional o iban a una comida de camaradas.

La vuelta que se dieron, no obstante, sirvió al menos para dos cosas. La primera, que Lugo ha evolucionado bastante poco desde la última vez que estuvo Besteiro, probablemente el viernes pasado a la hora de los vinos. Y, segundo, para demostrar que al delegado le ha costado muy poco volver a ser el de siempre después de retiro de la política: saludos, amabilidad con quienes se le acercaban, esa facilidad para el tú a tú con el ciudadano y su disposición a salir bien de cualquier situación aunque la alcaldesa le esté hablando de peatonalización en la única calle del centro que peatonalizó el BNG.

La visita, como es más que razonable, remató en caña y tapa en terraza. Nadie sabe dónde ha estado, aunque por las calles se rumoreaba que no se había ido.