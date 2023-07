Besteiro llama al voto útil al PSOE en el vídeo #Móllate por Lugo

El vídeo #Móllate por Lugo sirvió para cerrar la intensa campaña de los socialistas lucenses, que constituyó "un alegato a favor da tolerancia, da solidariedade e dos valores democráticos", según su cabeza de lista al Congreso, José Ramón Gómez Besteiro. El candidato solicita en la grabación el voto útil para el PSOE "porque a dereita non vai pasar de ti, vai ir a por ti".

Besteiro aseguró que frente al "odio das dereitas, temos que seguir remando cara adiante, seguir avanzando". "Adiante, adiante, adiante!" es el lema del vídeo protagonizado por candidatos y simpatizantes del PSOE en una ubicación simbólica, el río Miño a su paso por Lugo, donde se ve Besteiro en una piragua.

"Fixemos o vídeo nese mesmo río do que o PP non quere que gocen os lucenses negando a posibilidade de facer unha praia fluvial. Nós reivindicamos esta infraestrutura cun deporte que tantas alegrías non deu: o piragüismo", comentó el candidato.

Gómez Besteiro agradeció el apoyo recibido en la provincia. "Sinto que os lucenses saben a quen crer, saben que nos momentos duros o Goberno de Sánchez elixiu saír adiante como país, todos xuntos, sen deixar a ninguén atrás. Este é o modelo de sociedade que queremos desfrutar catro anos máis", dijo.

El dirigente socialista defendió estos días "a reindustralización, a transformación dixital, o crecemento intelixente e, por suposto, a igualdade de xénero". Entiende que son pilares fundamentales para el Gobierno actual que la derecha y la extrema derecha "empeñánse en obviar, negar ou incluso ridiculizar". Aludió "ás metiras de Feijóo, non só nesta campaña, senón nestes 14 longos anos nos que gobernou en Galicia, pero non para o conxunto dos galegos".

Las infraestructuras, y concretamente las inversiones realizadas por los gobiernos socialistas en la provincia y que "o PP sempre que goberna mete nun caixón", fueron otros de los argumentos utilizados en la campaña por la candidatura encabezada por Gómez Besteiro, que hizo hincapié en los "550 millóns destinados a que Lugo teña o tren que se merece".

En el vídeo #Móllate por Lugo se resume "o que está en xogo este 23-X", subrayó Gómez Besteiro, quien aludió a la negativa del PP a subir un 8.5% las pensiones y a la subida del salario mínimo, pero también a que los lucenses tuviesen Radioterapia y Medicina Nuclear. "Todos eses non do PP deben ter a súa resposta o domingo nas urnas", aseveró.