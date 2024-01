Besteiro hace responsable del "colapso" de la sanidad a Rueda

El candidato socialista a la la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, acusó este domingo al actual presidente, Alfonso Rueda, de "mentir sobre o colapso que hai nas Urxencias dos principais hospitais de referencia de Galicia". En una visita al Hula, Besteiro recordó que tanto usuarios como sindicatos y profesionales confiesan "estar ao límite, informan dun pico nunca visto antes e advirten de que aínda non chegou o peor". Según el socialista, esta saturación la sufren los siete hospitales de referencia de Galicia, según demuestran las imágenes que se ven a diario.

El candidato socialista considera que esta situación explota en Urgencias, pero no es un problema de este servicio sino que viene derivado del cierre de centros y consultas de Atención Primaria, como en Monforte o Chantada, y la escasez de médicos de familia, que también están desbordados por los recortes. La falta de previsión por el pico de gripe, anunciado hace tiempo, "é unha mostra máis de que a tixeira de Rueda deixa a Sanidade destrozada. Ten precarizados os servizos e as condicións laborais dos profesionais, favorecendo aos hospitais privados", aseguró Besteiro. Agregó que la saturación de los hospitales provoca la suspensión de cirugías y afecta a otras especialidades, según las denuncias de los profesionales sanitarios.

El que será cabeza de lista del PSdeG por la provincia de Lugo considera "irresponsable" que Rueda pida "sentidiño" a los gallegos para que no vayan a Urgencias cuando, según indicó, pueden tardar entre siete y diez días hasta conseguir cita en su centro de salud. De hecho, insistió, los profesionales sanitarios denuncian que hay gente que tiene que ser ingresada por el agravamiento de las afecciones al degenerar una gripe en una neumonía por falta de atención. "Hoxe en Galicia temos 900 profesionais menos na Atención Primaria que no derradeiro ano do goberno de Touriño, por culpa dos recortes de Feijóo e Rueda", aseguró Besteiro, para prometer luego que si llega al gobierno de la Xunta reforzará la sanidad pública recuperando profesionais porque "nestes 15 anos do PP marcharon moitos do país polas malas condicións laborais".

Junto a Gómez Besteiro comparecieron en el Hula el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, y otros regidores locales y portavoces de la comarca lucense apoyados por miembros de la comunidad médica. Así, el médico de Atención Primaria Miguel Ángel Rodríguez Lois insistió en la situación actual se debe a una mala gestión de recursos humanos.