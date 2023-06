Besteiro: "Os gobernos do PP saen caros, reducen investimentos, dereitos e liberdades"

Volve nunha candidatura electoral 24 anos despois da primeira vez que o fixo e doce anos despois da última. Queda algo daquel José Ramón Gómez Besteiro?

Queda todo e queda o mellor, con doce anos máis enriba, máis experiencia e aplomo e coa mesma ilusión, vontade de traballar e o mesmo sangue político. Comezou en 1999 nunha lista dun concello onde o seu partido segue a gobernar. Iso é, circunscribíndonos ao 28-M, porque convence o bipartito ou non convence o PP de Elena Candia? Probablemente sexa unha mestura. Creo que é unha mostra de que hai un grao de aceptación importante e de que non hai un grao de entusiasmo co que ofrece o PP.

Coincidiu con Candia na investidura de Lara Méndez. Falaron?

Ah non, estabamos fisicamente alí os dous pero non coincidimos. Non fixen tampouco por iso.

A alcaldesa saíu reforzada, tamén no contexto galego. Vea xogando noutra división?

Non, ninguén pode dicir que vai acontecer dentro duns anos, pero eu vexo unha alcaldesa moi comprometida con esta cidade.

Volvamos ao seu, o PSOE renovou toda a candidatura ao Congreso. A xente que había non era a que precisaba o partido neste momento ou precisábanse outras cousas?

O PSOE muda as súas candidaturas con frecuencia, a medida que vai renovando o seu proxecto. Está dentro do normal e faino dunha forma natural.

Pregúntoo porque no seu partido, nos outros e no xornalismo adoitamos situalo noutro lugar. Sucedeu cando deu un paso atrás e tamén cando volveu, como delegado do Goberno e agora como cabeza de lista ao Congreso. Empeñámonos en velo onde non está ou está onde estivo sempre, no camiño á candidatura da Xunta?

Estou onde sempre estiven, moi volcado no meu partido, nunca o neguei, unhas veces con máis presenza e outras coa vida normal de militante. Cando non estaba eu penso que se engrandecía un pouco a miña participación en todo, e agora creo que o fago tal e como me comprometín.

Aforro de preguntarlle entón se vai ir ás primarias do PSdeG.

Totalmente, porque todos estamos volcados no 23-X porque consideramos que é un momento histórico. Galicia e Lugo non poden dar un paso atrás. Os proxectos que estamos desenvolvendo non poden volver outra vez ao caixón: o tren, as autovías, o desenvolvemento industrial, a suba das pensións, a revalorización do SMI... Todos recordamos a acción de Ana Pastor. Ou cando no 2009 Feijóo prometeu traer o Ave a Lugo, se non o traía o Estado, con fondos da Xunta.

O PP tamén apostou forte, co exconselleiro Francisco Conde como cabeza de cartel por Lugo. Con independencia do que iso poida significar de cara a un hipotético goberno de Alberto Núñez Feijóo, o PP vai polo terceiro deputado...

Eu interprétoo doutra maneira, que hai unha desbandada da Xunta e de Galicia a Madrid. Hai exemplos tan simpáticos como que a que foi presidenta do Parlamento galego vai por Albacete. Non sei se porque cren que non van gañar aquí ou porque cren que non van gobernar en Madrid. En todo caso, xa que fala de persoeiros, de Feijóo, Rueda e quen vai encabezar a lista por Lugo, todo iso non significou nestes anos impulso industrial. Non hai ningún proxecto industrial de calado que estea relacionado con eses nomes. Veremos, pero despois de 14 anos os lucenses sitúan a cada un no seu sitio.

José Ramón Gómez Besteiro. SEBAS SENANDE

O 28-M votouse moito en clave nacional, como admitiu o propio Pedro Sánchez, e non houbo precisamente un recoñecemento ao labor do Goberno. Por que cre que sucedeu e que lle fai pensar que o 23-X vai ser distinto?

Creo que o sentimento é totalmente distinto. Ese resultado reflectiu que houbo moita xente de esquerdas que non foi votar. E creo que iso vai cambiar. A dereita mobilizou todos os seus efectivos baixo a máxima de acabar co ‘sanchismo’. E agora hai un proceso de reflexión e confío en que o 23-X se faga ese esforzo e a xente vaia votar. Creo que o vai facer arredor do que chamamos voto útil, ou é presidente Pedro Sánchez ou é Alberto Núñez Feijoo, e creo que os cidadáns o teñen interiorizado. Porque os dereitos que se conquistan durante unha lexislatura non son para sempre, poden ser cuestionados, como foron no pasado cando gobernaba o PP. Que a xente en Lugo saiba que os gobernos do PP sáenlle caros aos cidadáns, reducen dereitos, liberdades e investimentos.

Esa estratexia do medo usouse moito noutros procesos, como o andaluz, e catapultou o PP.

Porque quizais nas andaluzas a opinión era que o voto útil era votar o PP para que non viñera Vox. Pero creo que agora a xente cre que o PP si representa a Vox, que asume as súas políticas. O PP está ‘voxizado’. O voto útil para frear a dereita non é outro que o PSOE.

Falaba de proxectos industriais. Haberá financiamento para que Altri se instale en Palas de Rei?

Totalmente. Penso que Altri ten garantido financiamento a través de distintos plans que se abren cos fondos de recuperación. É curioso, o PP que se opuxo aos fondos de recuperación agora pide que financien a Altri. E é curioso tamén que non saibamos canto vai poñer a Xunta. Outras comunidades (Valencia, País Vasco...) están axudando con achegas a través dos fondos de orientación rexional, que tampouco son fondos propios senón que se instrumentalizan a través das comunidades.

O xiro de guión coa ponte de Castro suma ou resta? Non contribúe a minar a confianza na calidade das obras públicas e non deixa dúbidas sobre se no fondo era un tema orzamentario?

A visión do PSOE foi recuperar canto antes a infraestrutura. Por certo, nin o PSOE nin o Goberno entraron na discusión (estou seguro que o PP o faría) sobre quen fixo esa obra, se se executou ben, se se escatimaron gastos… O Goberno púxose a recuperar o primeiro viaduto, e sempre dixo que non era problema de cartos nin de recursos humanos, que basearía as decisións en informes técnicos e xurídicos. Un novo informe, agora si porque o hai, e non o encargou a Xunta nin Tradime, senón o Goberno, permite executar de forma complementaria. O Goberno non rectifica nin cambia.

Por que ese informe se pediu agora e non antes?

Iso non o sei.

O informe di que se se fixera un viaduto despois do outro, a obra do segundo comprometería a seguridade do primeiro. Que podería ter pasado se se fixese así?

Bueno, eu non vou facer valoracións sobre informes técnicos. Pero mentres temos unha Xunta belixerante e desleal co Goberno de España, esta provincia está paralizada. 200 metros da estrada do Courel están sen reconstruír dende marzo de 2022. Na vía de alta capacidade da Mariña están retoñando os eucaliptos polo trazado previsto pola Xunta. Estamos a 30 de xuño e dos 6 millóns da Ronda Este non se gastou nada.

En parte porque ao seu partido non lle gusta ese proxecto.

Pero por arre ou por xo leva nos presupostos da Xunta seis anos. O Plan Paradai estaba aprobado cando eu entrei de concelleiro.

O Goberno central está facendo un gran investimento na mellora do tren en Lugo pero hai moitas incertezas sobre o compromiso con outras necesidades: a conexión á Coruña, as variantes entre Lugo e Ourense, se Lugo estará no corredor atlántico, se haberá suficientes trens Avril para que a velocidade alta chegue a todas as cidades... Que teremos que agardar os lucenses se o PSOE continúa gobernando?

Que ese compromiso continuará. Hoxe hai polémica porque non hai proxectos galegos nos fondos CEF, pero en clave de investimento son ridículos. O groso sobre o que se sosteñen eses grandes investimentos dos que me fala van sobre os fondos Feder e os fondos de recuperación. Son 16.000 millóns de euros. Se apostas por proxectos tes que apostar por aqueles que che permiten financiar mellor. O corredor atlántico está recibindo 4.000 millóns (como os 500 da liña de Lugo).

"Nin promovín un cambio na Deputación nin o aplaquei: en Lugo as cousas funcionan ben"

Tras o 28-M houbo movementos no PSOE lucense para tratar de promover un cambio na presidencia da Deputación Provincial. Hai quen di que detrás estaba vostede e quen di que foi vostede quen os aplacou por interese electoral. Que pode dicir?

Pois que nin unha cousa nin a outra. Xa ve que me sitúan en todo, é como se tivera un don da ubicuidade. O que si teño claro é que en Lugo as cousas funcionan ben. Estou vendo movementos doutros partidos. En Ribadeo o BNG non sei que problema ten, o PP en Begonte... O PSOE non ten ningún tipo de problema, e verase cando tome posesión na Deputación [José Tomé]. Non hai ningunha anormalidade, senón o recoñecemento a un funcionamento dun partido que despois das locais volve gobernar o 65% da poboación. Temos máis alcaldías que no pasado.

Un susto levárono. A Deputación perigou, lograron alcaldías en feudos do PP, pero estiveron a piques de ceder algunha moi relevante, quedaron sen A Pastoriza a última hora e o PSOE perdeu 44 concelleiros na provincia. Que pasou entón?

Temos alcaldía con maioría absoluta en Antas, temos en Taboada... Pero finalizamos por onde empezabamos, hai unha estabilidade nos últimos 20 anos nesta provincia, creo que polo grande acerto do PSOE e porque o PP, pois xa se ve, dende 2007 na provincia non pita o suficiente como para gobernar.

O PSOE mantén moito poder institucional en Lugo e en Galicia pero o PP avanzou moito en votos.

Eu non sei, pode haber algúns lugares que sexa así, pero se comparamos o que pasa na cidade e na provincia... é superior o voto progresista ao do PP? Si. Iso reflicte unha maioría que nos ultimos vinte anos é estable. Fronte ao que algúns pensaban, o mellor resultado do PP na cidade non é o de Candia senón o de Castiñeira.

No momento de Castiñeira había tamén menos competencia pola dereita, non estaban Cs e Vox.

Bueno, pero ao final esa dualidade dereita-esquerda ten un saldo positivo para o centroesquerda.

O Garañón tírase por trámites administrativos, non porque non houbera dereito a edificar aí

Estase derrubando O Garañón. Achegouse por alí? Que pensamento lle vén á cabeza cando ve, escoita ou le sobre este asunto?

Nada… Díxeno xa cando me preguntaron. Todo o mundo en Lugo sabe por que se pode construír algo a carón do Parque, porque o Partido Popular aprobou un plan xeral que lle daba a ese lugar a maior edificabilidade da cidade. Se son 20.000 metros cadrados de edificabilidade, póñala onde a poñas sae o que sae.

Todo ben non o faría o goberno socialista cando varios lustros despois de darlle licenza ás torres estaas tirando.

Será por trámites administrativos, non porque non houbera dereito a edificar aí. A pregunta é por que se puido edificar aí. Aí é onde está o xerme.