Besteiro, emocionado en su regreso a Lugo como delegado del Gobierno

José Ramón Gómez Besteiro, después de siete años apartado de la política por su periplo judicial, regresaba este lunes al Ayuntamiento de Lugo, en el transcurso de una visita institucional como delegado del Gobierno en Galicia y, a preguntas de los periodistas, reconoció sentirse emocionado. La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, quiso desearle "toda la suerte" en esta nueva etapa, "convencida de que hará un buen trabajo en defensa de los intereses de los gallegos y, por lo tanto, de los lucenses".

"Tengo aquí parte de mi vida y fue aquí donde empecé como servidor público, el 3 de julio del año 1999, como concejal, de la mano de una persona que hizo la primera transformación de Lugo, que fue José López Orozco", aseguró Gómez Besteiro. "Ahora de la mano de una alcaldesa que está potenciando esa segunda transformación de Lugo", añadió el delegado del Gobierno en Galicia, quien agradeció las palabras de Lara Méndez, "llenas de cariño y de afecto, que es recíproco, además".

En cuanto al motivo de esta visita, dijo que estuvieron "repasando muchos proyectos del Gobierno de España vinculados a esa segunda transformación", fundamentalmente relacionados con "el medio ambiente y la sostenibilidad, la eficiencia energética" y la "puesta en valor de las dos cuencas fluviales, del Rato y del Miño". Aseguró que "Lugo es un ejemplo", como lo demuestran el reciente reconocimiento del Ministerio de Ciencia y la declaración del Arde Lucus como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Respecto al proyecto de derribo de O Garañón, incidió en que es municipal y está "muy avanzado". Además, precisó que no habrá fondos del Estado.

También, añadió su "rigor" en los "tiempos" de "ejecución" de los "fondos de recuperación del Gobierno", porque hay "que ser muy estrictos en su cumplimiento y Lugo", también en esa faceta, "es un ejemplo".

Candia no le ha pedido disculpas por los anónimos enviados

Por otro lado, Besteiro ha manifestado que la candidata del PP a la alcaldía de Lugo y presidenta provincial, Elena Candia, no le ha trasladado "ningún tipo de disculpas" en relación a los anónimos enviados sobre su persona y que conllevaron, posteriormente, una investigación contra él que lo tuvo apartado de la política.

El PP admitió que Candia entregó en 2013 documentación recibida "de forma anónima" en el grupo provincial que "podría ser constitutiva de delito". No obstante, alegó que fueron "un fiscal y un juez" quienes decidieron emprender una investigación contra el socialista.

En su primera visita institucional a la ciudad de Lugo como delegado del Gobierno y preguntado si se ha disculpado con él la candidata popular, ha manifestado que no ha recibido "ningún tipo de disculpas". "Cada uno hace lo que le parece", ha apostillado Besteiro quien ha hecho una comparativa con el personaje principal de la película Casablanca. "Me detestas, Rick, y él decía: si pensara en ti probablemente", ha recordado.