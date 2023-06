Besteiro dice que los jubilados acaban de recibir la mayor pensión de su vida

Un 35% de los lucenses recibió esta semana "a pensión máis elevada da su vida" al beneficiarse del incremento del 8,5% fijado por el Gobierno de Pedro Sánchez en el mayor aumento anual registrado en el sistema nacional de pensiones en la historia de España. Así lo explicó este martes José Ramón Gómez Besteiro en una charla informativa en el centro social Uxío Novoneyra, en la que el cabeza de lista del PSOE al Congreso estuvo acompañado por el número uno al Senado, César Mogo, y la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez.

Varias asociaciones de pensionistas de la ciudad participaron en el encuentro, en el que Gómez Besteiro y Mogo explicaron que el aumento aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, y que ya es visible en las cuentas de los lucenses, permitirá a los pensionistas "recuperar poder adquisitivo ao cobrar unha media de 77 euros máis ao mes, un aumento que tardaría 34 anos en producirse se as pensións seguisen aumentando ao ritmo do 0,25% que aplicaba o Partido Popular". De esta manera, los pensionistas lucenses recibirán este año 113 millones de euros más, llegando la cuantía total a 1.443 millones.

Esta decidida apuesta, explicó Gómez Besteiro, con los 113.304 pensionistas lucenses, el 35% de la población total de Lugo, permitió "seguir dignificando as pensións nunha provincia como a nosa, na que teñen un impacto real na economía, no territorio e no sustento das súas familias. Un xubilado medio en Galicia cobra hoxe 233 euros máis cada mes do que cobraba co PP no Goberno central, superándose os 1.000 euros (1.019) na pensión media en Galicia, 1.106 se nos cinguimos ás de xubilación".

En este sentido, César Mogo insistió en que, más allá del gran incremento de las pensiones "é importante saber que a xestión socialista vai garantir a viabilidad deste sistema para o futuro, desmontando así a falacia da dereita que usa o medo como arma electoralista".

Por todo esto, remataron Besteiro y Mogo, es tan importante ir a votar el 23 de julio, "porque hai moito en xogo, está en risco o modelo de sociedade inclusivo e integrador, que non deixa a ninguén atrás, fronte ao modelo de beneficiar só ao grupo de sempre".