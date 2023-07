Preséntase como cabeza de cartel ao Congreso nun momento difícil para o PSOE?

A política é compromiso e iso lévache a asumir riscos. O camiño non é sempre fácil, pero confío en obter unha boa resposta dos lucenses, que son coñecedores da transcendencia de estas eleccións, nas que non só corremos o perigo dun retroceso democrático, polo pacto de ultradereita entre o PP e Vox, senón que se enfrontan dous modelos diferentes de afrontar unha crise, o do PP e o do PSOE.

Cales son as diferenzas entre eses modelos?

Temos a experiencia da crise financeira da etapa de Mariano Rajoy, da que se saíu con austeridade, restricións, peche de empresas ou expulsión de traballadores do mercado laboral. Pola contra, o modelo Sánchez apostou por velar polo emprego cos Ertes e financiar as empresas durante a pandemia, subir as pensións e o SMI. As políticas de austeridade como fórmula de saír da crise quedaron en entredito pola acción dun Estado forte, en contraposición dun Goberno débil de Rajoy, que non quixo asumir o seu papel e xogou a sálvese quen poida.

Agora o candidato é Núñez Feijóo, avalado por catro maiorías absolutas en Galicia?

Cando falan dos seus 14 anos de xestión, temos que pensar como evolucionou Galicia neste período. A Xunta devolveu o 30% dos fondos europeos o ano pasado pola súa incapacidade para executalos. Os problemas da despoboamento e a da ocupación do territorio van en aumento. En Galicia hai menos industria e menos emprego. O lóxico nun balance dun período tan amplo é ter cousas boas e algunha mala, pero practicamente todo é negativo. Basta con botar unha ollada ao sector gandeiro, tan importante para Lugo.

Todos falan do despoboamento, pero acadar solucións non parece fácil.

Cando fun presidente da Deputación fixemos un plan estratéxico para a provincia no que se puxo sobre a mesa este problema. Para resolver esta cuestión hai que aplicar un conxunto de medidas. Ampliar a banda ancha a todo o territorio, proxecto que rematará no 2024, constitúe un paso importante. Facilitar a robotización da gandería, facer as reservas na hostalería ou teletraballar. Non basta tampouco con subir as pensións, senón que se apostou por crear un modelo de residencias da terceira idade dun tamaño pequeno, con traballadores e usuarios da zona, que será o modelo a seguir en Europa. Son pequenos pasos para resolver un problema difícil. Todo pasa por crear servizos para vivir do rural e no rural.

O PSOE fala de avanzar, pero Lugo perde o tren e queda atrás en infraestruturas viarias?

Hai un retraso evidente. Desde a época de Pepe Blanco como ministro de Fomento ninguén se volveu acordar das vías férreas e das autovías ata que volveu a gobernar o PSOE. Como exemplo temos o investimento de 500 millóns na modernización da liña de ferrocarril entre Lugo e Monforte. Estou convencido de que se o PP gobernase na época romana non teriamos muralla nin calzadas.

Como explica ese concepto tan seu de facer lucensismo en Madrid?

Pedro Sánchez gobernou mirando a periferia, non só en Madrid. A tenor desta filosofía, a intención dos candidatos ao Congreso e ao Senado é unha aposta para que o lucensismo e o galeguismo teñan peso na política nacional, a fin de executar infraestruturas e gañar peso industrial na provincia. A estratexia europea e española de fomentar a sustentabilidade e as enerxías renovables será unha gran oportunidade para Galicia, que pode ser un Kuwait neste tipo de produción, unha realidade que tamén se debe traducir no abaratamento do custe da enerxía non só para a viabilidade de Alcoa, senón para facilitar a industrialización.

Comezou vostede a súa andaina política como concelleiro de Urbanismo en Lugo, no equipo de López Orozco. Que lembranzas garda desa etapa?

O goberno de Orozco propúxose o obxectivo de recuperar a autoestima da cidade. Tratamos de crear un núcleo moderno, ben conectado entre norte e sur. Fixemos novos viais, como a avenida Infanta Elena, e potenciamos o casco histórico. Tamén se acadou o recoñecemento da muralla como Patrimonio da Humanidade. Ese é o legado de Orozco e para min foi unha honra traballar ao seu carón durante eses anos.