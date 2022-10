Berta Latorre: "A min gústame o polbo gordiño"

Esta muller desvélanos un segredo: houbo anos en que fuxiu da algarabía e do xentío do San Froilán no centro de Lugo para irse ao barrio da Milagrosa en busca de máis tranquilidade. A Berta Latorre, está claro que non lle gustan as multitudes. Se ten que ir dar unha volta ás festas, prefire os días normais, da semana. Pero, en cambio, como outros moitos, non perdoa unha ración de polbo á feira no San Froilán. Como tampouco unhas castañas, a poder ser ben quentiñas.

Polbo, castañas e tamén cestos. Berta Latorre devece polos cestos de vimbio. E tamén polos mobles e outro tipo de obxectos feitos de madeira e que, todos os anos, se poden mercar o día de San Froilán pola mañá.

Canto estaría disposta a pagar por unha ración de polbo nas casetas de San Froilán?

Paréceme ben o prezo pactado e estaría disposta a pagar sen problema entre 12 e 15 euros porque a min gústame o polbo gordiño e ben cocido.

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

Gustaríame que houbese algún espectáculo audiovisual na rúa. Creo que gañarían as festas con algo así.

Hai algo que nunca se perda en cada edición das festas?

Por suposto,o polbo.

Cal é o seu nivel de gasto nas festas de San Froilán?

Depende das compras que faga nos distintos postos pero algo sempre cae. Non che podo dicir canto gasto, pero sempre se gasta.

Churros ou castañas?

Castañas, pero sempre que estean ben quentiñas.

Que San Froilán prefire: o das multitudes do Domingo das Mozas ou o máis tranquilo do resto dos días de semana?

O dos días da semana, gústame máis a tranquilidade.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños do San Froilán?

Gústanme moito os cestos de vimbio e todo tipo de cousas que estean feitas de madeira.

Bota de menos os senegaleses?

Non, para nada.

Lígase moito no San Froilán?

Si, por suposto, as festas sempre foron para ligar!

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrería?

Sería cunha frase, máis que cunha palabra soa. E escollería esta: "Moita xente e moito ruído".

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Pois voucho dicir agora que non nos oe ninguén: algúns anos fuxín do centro, polo San Froilán, e marchei para o barrio da Milagrosa buscando un pouquiño máis de tranquilidade.

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional?

Non me importaría vestilo e vestilo sempre, en calquera momento. Nunca só nunha data concreta.

De ter que escoller unha prenda, cal elixiría?

O dengue. Esa é a prenda do traxe tradicional que máis me gusta.