Bernardo Perdomo es el empresario hostelero que la Policía Local identifica como epicentro de los problemas, aunque él quiere aclarar que solo es el encargado del local, ya que La Máquina es de su hermana, Bernarda. Un bar, por otra parte, "que tiene todos los permisos en regla y en el que trabajan cinco empleados".

Este ciudadano de origen dominicano, que lleva nueve años en Lugo "trabajando y trabajando, he tenido un peluquería, pubs, bares, restaurante...", explica que no ve motivo para que el Concello le abra un expediente de cierre, del que de momento no tiene comunicación alguna.

Según lamenta, "el primer interesado en que no haya problemas en la calle soy yo, pero al resto de locales no les hacen nada. La Policía Local hace su trabajo, pero me siento acosado por la Policía Nacional; por los que vinieron nuevos, porque los otros nunca me han molestado".