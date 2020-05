José Carlos Bergantiños, el marchante de arte lucense implicado en el mayor fraude artístico de Nueva York, vuelve estos días a las portadas de los medios de comunicación americanos tras el estreno del filme Made You Look: A True Story About Fake Art , un documental en el que se entrevista a los protagonistas de un escándalo que le costó el cierre a una galerías de arte más antiguas del mundo y toda una institución de Nueva York: Knoedler & Company.

La cinta se iba a presentar en Hot Docus Canadian International Documentary Festival (el festival de documentales más grande de América del Norte), pero se pospuso debido al Covid-19 y los organizadores se asociaron con la cadena CBC para presentar una muestra de las películas del festival de forma gratuita a través de la emisora pública. El filme sobre el caso de la galería neoyorkina se estrenó el pasado 16 de abril y no dejó a nadie indiferente.

Su director, el aclamado Barry Avrich —responsable de más de 48 documentales, muchos de ellos premiados— realizó un arduo trabajo de investigación durante más de dos años y recorrió el mundo en busca de los protagonistas de la trama. En Manhattan logró entrevistar a Ann Freedman, directora de la galería, y a varios de los coleccionistas estafados, así como al abogado de Michael Hammer —miembro de la familia petrolera propietaria de Occidental Petroleum y colaboraba con el Louvre— que presidía la galería.

Entre imágenes de rascacielos de Nueva York, todos ellos cuentan en la cinta como Glafila Rosales logró vender alrededor de 60 cuadros falsificados —que se vendieron por más de 80 millones de dólares— de prestigiosos pintores de la talla de Jackson Pollok o Mark Rothko. Rosales pasó tres meses en prisión, pero se declaró culpable y colaboró con la investigación, por lo que evitó regresar a la cárcel. En sus declaraciones, la mujer acusó al que había sido su novio, José Carlos Bergantiños, de ser el artífice de la trama, así como a su hermano Jesús, de quien aseguró que había colaborado en el fraude. El marchante lucense fue detenido en 2014 en Sevilla, pero España denegó su extradición.

Barry Avrich necesitaba a Bergantiños para completar el puzzle de su filme y no dudó en cruzar el charco y trasladarse a Lugo, donde lo entrevistó y grabó varias imágenes de la muralla romana, que se intercalan en el documental con las amplias avenidas de Nueva York. Bergantiños asegura en la cinta que no conoció a Ann Freedman, mantiene que no participó en la estafa y "perdona" a su ex por haberle acusado "para defenderse". Avrich viajó también a la ciudad china de Shanghái para encajar la última pieza del entramado y localizó al pintor Pei-Shen Qian, quien realizaba las copias de los cuadros, tan perfectas que lograron engañar a coleccionistas y críticos. Anciano y ajeno a polémicas, el hombre no habló. El filme cierra algunas incógnitas y pone de manifiesto que otras, quizá nunca lleguen a resolverse.

PERSONAJES

José Carlos Bergantiños: EE UU lo acusa de once cargos y solicita para él un total de 114 años de cárcel. La Audiencia Nacional denegó su extradición en firme. La de su hermano la denegó el pleno de Audiencia Nacional. Actualmente ambos residen en España.

Glafila Rosales: Afrontaba 90 años de cárcel, colaboró con la Justicia en Estados Unidos y solo cumplió tres meses. Actualmente trabaja como camarera en un restaurante del barrio neoyorkino de Brooklyn. Ann Freedman Nunca se probó que supiera que los cuadros que vendía eran falsos. Abrió otra galería y actualmente sigue vendiendo obras de arte.

Pei-Shen Qian: Vive en la ciudad china de Shanghai. Sigue pintando, pero no vende ninguna de sus obras ni concede entrevistas.

Diarios como The New York Times o Telegraph sitúan a Lugo en el mapa al retomar el caso

El documental despertó hace unos días el interés del público y de los medios de comunicación americanos, que no tardaron en publicar entrevistas y reportajes centrados en la figura de José Carlos Bergantiños Díaz. Tras el estreno del filme, diarios como The New York Times o The Telegraph retomaron la historia del marchante lucense, haciendo referencia a sus raíces y a la provincia de Lugo, a la que refieren como: "The arte dealer’s hometown in the northwest part of the country" (la ciudad natal del comerciante de arte en la parte noroeste del país).



Los medios más prestigiosos de Estados Unidos recogen titulares en los que Bergantiños insiste en su inocencia, como : "I wasn’t the ambitious one: Fugitive mastermind behind world’s biggest art scam silence" (Yo no era el ambicioso: El autor intelectual fugitivo de la estafa más grande del mundo rompe el silencio) o "From Afar, a fugitive in the knoedler art fraud gives his defense" (Desde lo lejos, un fugitivo del fraude artístico de knoedler se defiende).



GENEROSIDAD. En el recorrido por la vida del marchante, los medios americanos también se centran en su ascenso social y económico, pasando de vivir en una humilde casa familiar "en una aldea de Lugo" a residir en una mansión en Long Island, valorada en diez millones de dólares.



Sin embargo, quienes le conocen aseguran que José Carlos Bergantiños nunca olvidó sus orígenes y siempre hizo gala de una gran generosidad con los más necesitados. De hecho, el lucense creó una fundación de ayuda humanitaria en la que se volcó durante años. Cuando fue el terremoto de Haití en 2010, por ejemplo, fue alabado por rescatar a una niña y llevar al país médicos y camiones de medicinas.