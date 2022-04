"Para mí, la belleza es una vía a Dios y este es el proyecto de la Iglesia, pero es para todos"

Es año jacoebo y la diócesis aprovecha esa celebración para ampliar su programa de música, que se engarza a la par con festivales europeos. A citas ya consolidadas como el Festival Internacional de Órgano o la Noche Coral Lucense, se unen programas como Música no Camiño. Viae Lucense y O Son de Santa María. Serán conciertos de música espiritual, que reunirán a lo largo del verano a un gran número de intérpretes en Lugo y que de paso ponen en primer plano a los músicos de Lugo, cuya calidad destaca Mercati.

Está desde 2021 al frente de los eventos musicales de la diócesis y lanza para este año un gran proyecto, con una veintena de conciertos para este verano.

Es un año especial y, a partir de eventos fijos que ya teníamos, como el Festival Internacional de Órgano del Corpus Christi, estaba la idea de hacer algo más extenso, que incluyera las iglesias del Camino y también templos de toda la diócesis, un ciclo que llamamos Viae Lucense.

Hay eventos nuevos en este proyecto, vinculado al Jacobeo pero que tiene voluntad de continuidad en el tiempo.

Sí, empezaremos con el Festival de Órgano, en junio, y después habrá conciertos en Vilabade y en iglesias del Camino en Lugo, que son templos preciosos, en medio de los campos. Esos conciertos se celebran con la colaboración del Concello. El programa comprende también Melide, Portomarín, Pedrafita o un santuario muy popular, como O Corpiño.

Todas las iglesias son fantásticas en medio de los campos. ¿A quién no le maravillarían Bacurín o Poutomillos?

Es un programa muy extenso, que permite descubrir iglesias que quizás no son muy conocidas.

Los alcaldes están contentos con que llegue el programa. Es una colaboración con todos y, aunque somos la diócesis, se trata de que sea algo abierto. Es un programa de la Iglesia, con música espiritual, y como creyente, yo creo que la belleza es una vía hacia Dios, una manifestación de Dios que toca a todos. Pero eso no excluye que esto sea para todos.

¿Tendrá continuidad el festival?

En Lugo he visto una visión muy amplia y creo que el obispo quiere que esto siga. Es en realidad una ampliación de lo que ya teníamos y lo nuevo son los conciertos en el Camino. Lo relevante es que se conforma un programa como un conjunto orgánico y con una finalidad conjunta: repartir belleza. Y eso se puede hacer sin renunciar a nuestra vocación de creyentes.

El programa de Lugo va a estar integrado en una red de diez festivales internacionales de música.

La vocación internacional es algo natural para mí. Trabajo la mayor parte del tiempo en Suiza y en Milán, y luego viajo por muchas partes del mundo. Pero este proyecto de la Música del Peregrino está conectado con los programas en Suiza y en Milán, que tienen una vocación espiritual y buscan un matrimonio entre la belleza de los espacios y la de la música.

¿Cómo se han pensado los conciertos en Lugo?

La idea es que la belleza de verdad toca a todos. Pero hay que ser cuidadosos en la construcción de los programas: puede haber obras más fáciles y otras más complicadas, pero hay que tener en cuenta que los conciertos son para todo el mundo y que deben tener una duración muy lógica. Durarán una hora.

Es una propuesta de música sacra y se escuchará a los clásicos. ¿Hay público?

En mi experiencia, si uno programa de forma inteligente, la gente se apunta. Lo veo en Suiza con la tradición cristiana de media hora de música antes de la misa. La gente viene. Y no hay que tener prisa en que la gente lo entienda inmediatamente. Lo que hay que hacer es ofrecer un proyecto de calidad.

Hay muchos músicos en el programa, y muchos de ellos son lucenses. Y en todo este proceso se han formado también grupos nuevos, como Concentus Lucensis.

Es natural que los festivales crezcan como una unión de personas y experiencias distintas. En Concentus Lucensis coinciden músicos suizos, italianos y lucenses y se les podrá escuchar en Lugo, pero el mismo programa que ofrecerán el 10 de junio en la iglesia de San Pedro de Lugo lo interpretarán después también en Suiza.

En el programa incorporan nuevas iglesias. ¿Alguna le gusta especialmente?

La del Carmen me gusta muchísimo y cuando estoy en Lugo siempre trato de tocar allí con amigos. Pero la verdad es que es difícil elegir porque son todas distintas y fantásticas. ¿A quién no le maravillaría la de Bacurín, o la de Poutomillos, por ejemplo? Y me gustan mucho los cementerios alrededor de los templos. Estamos pensando en algún concierto en esos espacios. También hay la idea de organizar pequeños conciertos en las distintas capillas de la catedral.

Todos los conciertos serán en iglesias. Es una forma de dar a conocer también el patrimonio religioso de Lugo y de la diócesis.

En mi opinión, el sitio natural de los músicos es la iglesia. De hecho, los músicos existen desde siempre, pero los conciertos como los conocemos hoy son algo muy reciente. La música estaba antes en la Iglesia y creo que lo que faltaba era esa conexión entre la Iglesia y los músicos de Lugo.

En el programa los músicos de Lugo tienen mucho protagonismo.

Tuve la posibilidad de conocer a los músicos de Lugo, que es gente muy buena, con un nivel muy alto, y muy generosa. Hoy son todos amigos y hay personas que hacen un trabajo fantástico, como Fernando Gómez Jácome o Marcos Fernández Mosquera.

Todo el trabajo puesto en marcha comprende también la recuperación del archivo musical de la catedral. ¿Hay allí obra importante?



Desde luego. Y ese es un trabajo del que se ocupan desde hace tiempo muchas personas, sobre todo Fernando Gómez Jácome y Marcos Fernández Mosquera. Desde hace años ya se están interpretando piezas procedentes del archivo de la catedral en el Festival de Órgano. Hay mucha obra de valor, por la importancia que tuvo Lugo a lo largo de la historia.



Ve mucha potencialidad en Lugo.



Lugo es una ciudad con mucha potencialidad. Es estupenda, con monumentos increíbles.



Un asunto pendiente sigue siendo la restauración de los órganos.



Este año se va a arreglar el de A Nova y los de la catedral se mantienen en condiciones de ser tocados y además entrarán en un plan de restauración.