Begoña Vila: "Podremos ver las primeras luces que se encendieron en el Universo"

Imagino que supo que se quería dedicar a la astrofísica mucho antes de saber qué era realmente la astrofísica…

Efectivamente. Siempre me fascinó mucho el cielo, particularmente de noche, claro. Vivíamos a las afueras de Vigo y los cielos entonces eran oscuros. Así sabes cómo cambian las constelaciones, las fases de la luna… Pero, como dice, yo no sabía que había una carrera que se dedicara a eso, no hasta más adelante, hasta que llegué a la carrera de Física.

Viene a Lugo el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cada vez se ve a más mujeres en investigación, pero los jefes de los equipos siguen siendo mayoritariamente hombres. No es su caso ahora, es evidente, pero ¿ha sido esa su experiencia?

Sí, desde luego, hay ciertas carreras que siempre han sido un poco más femeninas, pero después tenemos otras, y la astronomía es una de ellas pero también ingeniería, donde las mujeres siguen siendo minoría. Ha mejorado. Cuando yo empecé serían un 5% las mujeres en estas carreras. Creo que ahora ya estamos en el 25%. Pero, desde luego, si vas hacia arriba, a los puestos de jefes, tiene toda la razón. Aunque los números allí están creciendo poquito a poco, aún son escasos.

¿Le parece que sigue siendo necesaria la promoción de las STEM entre las niñas?

Sí, hay que seguir porque sabemos que, por múltiples razones, no están en ellas, no en todas. Y no es que no haya interés, que sí que lo hay. Si ves en los colegios a las niñas y a los niños cuando son pequeños, los profesores y todos nos damos cuenta que ambos tienen interés. Pero, sin embargo, después a medida que crecen no van a esas carreras. Y yo no creo que es que no las quieran hacer, sino que tenemos otras cosas en la sociedad que hacen que se separen de esas carreras. Por ahora, hasta que subamos un poco más su presencia y de verdad ya no haya estos techos de cristal o ya haya una representación más variada, de sexo y de otras cosas aunque hoy estamos hablando de la niña y la mujer en ciencia, sí que hay que seguir animándolas y mostrándoles mujeres referentes. Es una cosa muy sutil, pero es verdad que si ves a alguien que se parece a ti, con quien te identificas, haciendo algo que te gusta, de alguna forma te das cuenta de que tú también lo puedes hacer.

¿Quién era ese alguien para usted?

Una persona a la que he admirado mucho es Marie Curie, por muchas razones. Siempre me han fascinado todas estas mujeres a las que ahora se reconoce, pero que lo tuvieron muy difícil, a las que no se daban oportunidades. Cuando tienes un deseo de hacer algo, un ansia de trabajar en algo, de investigar algo… tiene que ser muy duro que te lo pongan tan difícil. Mujeres así son inspiradoras. Tuve profesores muy buenos, pero cuando era pequeña no tenía una astrónoma o ingeniera de sistemas de referente.

Ahora lo podrá ser usted para otras niñas que estén también mirando el cielo por las noches.

Creo que cualquier mujer que esté en un puesto que tenga cierta visibilidad automáticamente puede ser ese ejemplo. Eso me pone muy contenta porque no puedo pensar en nada más triste que una niña que tenga deseo de hacer algo y que ni lo intente. Estoy contenta de poner mi pequeño granito de arena y decir que, si yo pude llegar, garantizo que quien quiera puede llegar también.

¿Qué parte fue más compleja del desarrollo del James Webb: el diseño o su puesta en funcionamiento con todos esos nervios de que se cumplieran las expectativas después de un periodo tan largo de preparación?

Fueron muchas las partes muy complicadas. Lo fue el diseño del telescopio que es el más grande que se ha lanzado al espacio hasta la ahora. Tiene ese parasol tan grande como un campo de tenis que estaba doblado y que teníamos que abrir en órbita, que es algo que nunca se había hecho. Tiene esos 18 espejos que teníamos que alinear una vez que estuvieran en órbita para poder doblarlos y abrirlos y después hacer que funcionaran como un espejo sólido cuando no lo es. Y después los instrumentos, donde cada uno tiene ciertas formas de observar la ciencia muy avanzadas. Fue un viaje duro, difícil, con muchas alegrías, y con muchos retos. El lanzamiento fue especial para nosotros. Desde luego el primer mes, que era cuando se hacían todos los despliegues y había algunos de ellos que sabíamos que eran críticos, que como no se hicieran sería un fallo de misión, se puede imaginar que fue de muchos nervios por muchas pruebas que hubiéramos hecho en la Tierra. Al final, cuando ya nos empezamos a dar cuenta de que no solo funcionaba bien, sino que lo hace mejor de lo esperado es una sensación que no se puede describir. Creo que nos consideramos todos afortunados de formar parte de este equipo.

¿De todas las imágenes que ha ido captando cuáles son las que aportan más información?

Desde luego estas que en las que se ven esas galaxias antiguas, que ya han empezado a dar información de cómo se forman las galaxias, cómo evolucionan… También se está notando que va a dar muchos datos en la búsqueda continua de planetas alrededor de otras estrellas y ver si esos planetas tienen atmósfera y si esta tiene los elementos que queremos que tenga para una vida como la nuestra. Ya ha encontrado su primer exoplaneta.

Que además tiene un tamaño similar al de la Tierra...

Fue un gran avance. Aún se están analizando los datos pero da la impresión de que no va a ser una atmósfera como la de la Tierra. Según el campo, hay imágenes que resultan de más interés para unos y otros científicos pero promete dar mucha información.

¿Permitirá el telescopio observar vida en otros planetas?

Lo que va a permitir es contar con un poco más de estadística, saber cuántos de esos planetas tienen atmósfera y, de los que la que tengan, cuáles tienen una atmósfera con elementos como la nuestra. Ese será el paso que nos va a permitir dar y eso va a ayudar a otros telescopios que van a venir después, que ya van a ir más a tiro fijo, a continuar esa búsqueda.

¿Sabremos cómo se formaron las primerísimas estrellas?

Webb sí que va a poder ver esos primeros objetos que se formaron en el universo. Está diseñado precisamente para eso, para ver esas primeras luces que se encendieron en el universo, cuándo ocurrió y cómo evolucionaron.

¿En qué observaciones está el telescopio centrado ahora?

Estamos en el ciclo uno, que dura el primer año. Se pidió a los grupos de astrónomos que hicieran sus propuestas antes del lanzamiento. Estas propuestas se revisan para ver cuáles tienen mejor calidad científica y se adjudican. A continuación, el equipo se encarga de poner las observaciones en orden, qué se va a ver en qué época del año para optimizarlas lo máximo posible. Acaba de terminar el periodo de petición del ciclo dos. Astrónomos de todo el mundo han hecho las propuestas y fueron unas 1.700, el mayor número de cualquier observatorio en el espacio hasta la fecha.

¿Usted en qué está trabajando, aparte de todas esas actualizaciones y ajustes que se van haciendo periódicamente al Webb?

Soy afortunada de continuar aún un poquito en Webb por el instrumento de guía. He empezado también en paralelo a trabajar en uno de los siguientes grandes telescopios, el Nancy Roman, el tercero del grupo. Ya teníamos a Hubble, que sigue actuando; después vino Webb y ahora Roman, que permitirá observar trozos más grandes del cielo.

¿Qué plazo tiene?

Está en proceso de construcción y pruebas. El lanzamiento está previsto para finales del 2026. Es un plazo muy ambicioso.