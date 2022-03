Begasa soterra los cables del alumbrado público en varias calles de Lugo

El área de movilidad e infraestructuras del Concello de Lugo y Begasa colaboran para poner fin a uno de los elementos que afean la ciudad, el cableado del alumbrado público que sobrevuela las calles. Las obras se han iniciado en tres puntos de la capital lucense que están próximos, las calles Galicia y Celso Emilio Ferreiro y la Praza de Bretaña.

"Son tres cruces de cables que nos vindeiros días deixarán de existir", afirmó el teniente de alcalde y edil de movilidad e infraestructuras, Rubén Arroxo. Este concejal nacionalista, que visitó la zona junto al responsable de infraestructuras urbanas, Alexandre Penas, explicó que con este proyecto se continúa "a avanzar na mellora da imaxe da cidade".

"Este tipo de actuacións requiren de trámites complexos, ao requerirse do traballo en conxunto do Concello e das compañías responsábeis do cableado tanto eléctrico como de telecomunicacións", puso de manifiesto el teniente de alcalde.

Esta no es la primera actuación de este tipo que acomete el Concello de Lugo durante el presente mandato.

GRUPO LA PAZ. Rubén Arroxo recordó que simultáneamente a la renovación del alumbrado público que se realizó en el Grupo La Paz se preparó la zona para soterrar los cruces del cableado, actuación que, según anunció el teniente de alcalde, se llevará a cabo en las próximas semanas.