Bautismo de escalada, una puerta abierta al descubrimiento

TODO bautismo implica un descubrimiento. Una puerta que te regala algo nuevo, algo que deseas conocer, algo que esperas te asombre y te atrape. Con sus diversos rituales iniciáticos, los bautismos son la entrada a una nueva actividad. Puede ser interna, íntima, cultural, religiosa, científica o técnica.

Pero, sin duda alguna, las iniciaciones a nuevos deportes son momentos inolvidables. El deporte se le presenta a uno y uno se presenta al nuevo deporte, le dice aquí estoy, atrápame y seré mejor a través tuyo.

Y en eso, la escalada no tiene rival. Su poder de hechizo es tal, que aquel que cae en sus redes, lo hace para siempre. La escalada posee condiciones únicas para conseguir que uno sea mejor tanto a nivel de actividad, como a nivel de personalidad.

Por eso, desde Rocolugo ponemos toda nuestra atención, nuestro mejor hacer y nuestras mejores artes en la actividad de bautismo de escalada. No se trata de dar formación, no se trata de enseñar, no se trata de explicar. Se trata de sentir.

Como buen bautismo, se busca sentir la escalada, que el iniciado descubra por sí mismo las increíbles sensaciones que la escalada le puede ofrecer, el camino que escalar significa para que mi cuerpo, mi mente y mis sentidos sean mejores a través de ella. Y todo ello, además, pasándotelo realmente bien, haciendo amigos y confiando en ti mismo y en los demás.

La escalada engancha, te atrapa de tal manera de forma positiva que ya no quieres separarte de ella más. Sólo deseas profundizar más y más. Cuanto más la conozca y la domine, más sensaciones emocionantes recibiré.

En el Bautismo de escalada nos encargamos de todo. Tan solo buscamos que te quedes con su dulce sabor.

Tenemos las mejores instalaciones, los mejores profesores y el mejor material esperándote. Probarás la escalada sin cuerda en el búlder, donde todo es placer gestual sobre una enorme colchoneta, probarás la escalada con autoasegurador, para que tan solo te centres en tu cuerpo y en tus sentidos, y la escalada con cuerda con la que sentirás la unión con los demás, como el cordón umbilical que te presenta una nueva vida.

Y estamos tan seguros que disfrutarás sus sensaciones y que las guardarás dentro de ti para siempre, que ponemos la Escuela de escalada a tu disposición, para que la pruebes y veas dónde te puede llevar.

No lo dudes, entra en rocolugo.com y regala a ti y tus cercanos ese rito de iniciación que disfrutarán y recordarán para siempre. Tan solo lleva ropa de deporte cómoda y una mochila cargada de ganas por descubrir.

