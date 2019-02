As batidas de xabarís con arqueiros en Lugo serán "con toda a seguridade"

As batidas de xabarís con arqueiros profesionais nos "arredores" de Lugo faranse "con toda seguridade", segundo garantiu a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quen sinalou que a Xunta verá despois se esta medida "se vai expandir" a outros puntos de Galicia.

A preguntas dos xornalistas sobre este asunto, nunha rolda de prensa sobre reciclaxe, a titular da consellería apuntou ao plan en desenvolvemento na cidade da Muralla, que, segundo dixo, involucra ao concello e outros colectivos.

Ante os estudos que constatan "sobrepoblación" de xabarís, "prexuízos" para os gandeiros e tamén un aumento dos accidentes nos viarios galegos, Vázquez defendeu que "había que facer un plan de contención".

Tamén, segundo expuxo, debido á preocupación no ámbito da saúde animal e humana, en relación con enfermidades como a peste porcina, a brucelose e a tuberculose.

No centro urbano "non se poden facer batidas", apuntou a responsable de Medio Ambiente, quen asegurou que as esperas nocturnas realizaranse "con toda seguridade" posto que os arqueiros "son profesionais".

Neste contexto, rexeitou a imposición de fronteiras aos animais e avogou por compatibilitizar "biodiversidade" e "control" da poboación de xabarís.