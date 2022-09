La batalla con Orange de un lucense

Las reclamaciones contra las compañías de telefonía copan gran parte de las denuncias ante Consumo y un vecino de Lugo está entre los que entienden bien los enfados por la mala calidad del servicio. A.R.F. lleva dos meses viendo como su compañía, Orange, le factura recargos de veinte euros por el impago de la factura y hasta le corta el servicio y todo porque la empresa no ha actualizado el número de cuenta al que debe enviar los recibos.

Su problema comenzó al cambiar de banco. Tras dar el paso de cambiar de entidad, a mediados de julio comunicó a Orange el nuevo número de cuenta al que debía enviar las facturas. La comunicación, en principio, pareció funcionar, ya que la persona que le atendió en el servicio de atención al corriente le comunicó que cambiaban el número de cuenta y que no había problema, explica.

Pero el cambio no debió hacerse, porque ya van dos recibos girados incorrectamente, a un banco en el que A.R.F. ya no tiene cuenta, por lo que las facturas son devueltas. Ante el impago, a pesar de no ser culpa del cliente, la compañía le exige un recargo adicional de veinte euros y le deja sin línea hasta que pague.

La situación tiene indignado al cliente lucense, que no se explica la ineficacia de Orange para un trámite tan simple como actualizar un número de cuenta bancaria. Por si fuera poco, cada vez que llama al servicio de atención telefónica el operador le dice que le pasa con un agente para que resuelvan su problema, pero no transfieren la llamada a nadie y le tienen hasta veinte minutos esperando infructuosamente, se lamenta.

"Tengo más que hacer que pasar los días intentando resolver un problema que han creado ellos", critica el lucense, que ya ve que va a tener que ser parte de esa legión de clientes que tienen que acudir a Consumo por el mal servicio de una compañía telefónica.