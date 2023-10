Bastonazos delicados

Luciano es ingeniero de paciencias. Sus especialidades son la paciencia del artesano, que corta y dobla la madera hasta volverla música, y la del indagador en archivos, que entra en un laberinto de cartón y papeles con el paso corto y cuidadoso de quien no conoce el camino pero sabe que es delicado y frondoso. Le pido que vayamos a tomar un café para que me hable sobre su colección de bastones. Está lloviendo. Al llegar a la mesa apoya el mango del paraguas como quien fija un recuerdo.

Cuando conduzco la conversación hacia los báculos me pide el rotulador azul de punta aguda, coge una servilleta de papel finísimo y empieza a dibujar algunos modelos que ha hecho. Un artesano nunca improvisa. Necesita un plano para planificar el trabajo. Luciano habla con las manos, con las mismas manos con las que ha recreado instrumentos que nos permiten escuchar la Edad Media gallega en el Centro de Artesanía e Deseño como un repertorio excelso, raro y emotivo.

La flor que inauguró la primavera que es su colección de bastones es de su abuelo materno, Jesús. Vivía en la Casa do Letrado, en el sarriano Barbadelo. Luciano incide en su carácter funcional. "É un caxato que mantén a forma e a estrutura porque se usa para ir ás feiras". A pesar de ser sencillo, el bastonero le añadió "unhas liñas queimadas de adorno". Curiosamente, conserva otro del abuelo de su mujer, Luisa, que era tratante. "Ten unha curva para a man, un arco de medio punto; é fino, flexible e resistente".

Me informa que en esa época no había producción industrial. "Humidecían a madeira e metíanlle calor para darlle forma".

La experiencia de Luciano Pérez para moldear madera comienza a los trece años, cuando deja la Casa do Letrado, donde había nacido, para trasladarse a Lugo y trabajar con instrumentos tradicionales.

Los bastones de la familia entraron en su colección más tarde. Los primeros llegan a través del billar. "Tiña un amigo que xogaba ao billar. Viñan pedirme que lle colocara o taco na punta. Era de plástico. Hai quen prefire o plástico ao metal por cuestións técnicas. Quedoume algún taco na casa; así que o cortei, encoleino e adorneino cun coio da Casa do Letrado".

El siguiente no llegó de una mesa de billar francés, si no del Pórtico de la Gloria. "O meu cuñado José Antonio regaloume un paraugas cunha empuñadura de latón que representa o Pórtico da Gloria feita por Buciños. Dábame pena quitalo da casa porque esquezo os paraugas por todos lados", por lo que se hizo un bastón con toda intención decorativa.

Otro de sus cayados llegó del Caribe, a varios metros bajo la superficie, hace unos tres años. Luciano estaba buceando y descubrió un coral muerto. La elaboración de bastones no es una constante en la vida de Luciano. Debe darse algunha circunstancia que lo lleve a humedecer una vara y calentarla al fuego. "Atopei un escallo, que é un arbusto silvestre. É unha vara resistente que remata nunha forma coma a da letra y grego. Tiña unha peza que me regalara o ceramista Otero Regal. Eran unha réplica dun zanfonista das Cantigas de Alfonso X O Sabio. A peza caéralle e rompera a man e a cabeza, así que puxen a man nun extremo e a cabeza, noutro".

Le pregunto si cambia su forma de trabajar la madera en función de que sea para caminar o para hacerla sonar, en función de si es un bastón o una zanfona.

—Depende do tipo de peza que vaias construír colles unha madeira dunhas características ou doutras. Nun cordal de zanfona as cordas tiran. Debes saber que tipo de veta tes. Nun bastón vai mellor unha veta radial porque non torce.

Como lutier volvió más veces sobre la labor poética de Alfonso X. Hizo dos pequeñas cajas de música; una con la cantiga 77 –que "fala de Santa María, é a única que fala de Lugo"– y la cantiga 100. Enseñó a escolares a elaborarlas. Reconoce que le gusta más impartir cursos a los chavales del rural, "é máis gratificante".

No en vano, él procede de ese ámbito. "O obradoiro do Centrad nace dunha escola do rural", en la Escola-Granxa de Barreiros, en Portomarín. El aprendizaje se improvisaba. Luciano empezó "con 13 anos, sen formacion; fun formándome mentres ensinaba e traballaba". Los artesanos de ahora disponen de estudios de física. Su abuelo se hizo la primera gaita con herramientas arrancadas a una estufa.