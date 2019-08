Bart Davenport trasladó a las décadas de los 60 y 80 al público en el Ho Gruf!

Bart Davenport hizo este lunes una parada en la ciudad de Lugo para dar un concierto en el pub Ho Gruf! Numeroso público acudió al local situado en la Praza do Campo para disfrutar de su guitarra y de su interpretación nostálgica.

A través de las canciones que interpretó, como por ejemplo Dust in the circuits, Physical world —título que da nombre a su último trabajo, publicado en 2014— o Blues run the game pueden reflejarse las vivencias personales y verdades universales que el norteamericano pretende plasmar en sus letras.

La música de este guitarrista, que vive y escribe canciones en Los Ángeles, transporta a un pasado que bien puede recordar a las décadas de los 60 u 80.