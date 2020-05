A Piringalla terá en tres meses unha nova praza con xardín

O barrio da Piringalla contará cunha nova praza con xardín entre as rúas Manuel María e Túnel de Oural, onde se colocará unha fonte en homenaxe ás lavandeiras. O Concello de Lugo xa iniciou estas obras de humanización, que supoñen un investimento de 132.392 euros e que teñen un prazo de execución de tres meses.

A alcaldesa, Lara Méndez, que visitou este sábado os traballos acompañada polo concelleiro de medio ambiente, Álvaro Santos, afirmou que o goberno local pretende con esta intervención, encadrada no plan de barrios, "dar resposta ás demandas dá veciñanza para mellorar a imaxe da contorna, pero tamén como símbolo de identidade propia", na alusión á Fonte das Lavandeiras, que será o eixo central do novo espazo público.

Álvaro Santos detallou que se pavimentará con formigón con acabado impreso coloreado e matrices con debuxos de pequena escala, tipo mosaico. Ademais levará a cabo a explanación de xardíns, así como a acometida da instalación eléctrica.

"A finalidade é crear un novo punto de encontro no que gozará dun especial protagonismo o chafariz, con decoracións cerámicas que representan lavandeiras e sereas, cedida pola Deputación Provincial", explicou o concelleiro de medio ambiente.

Lara Méndez e Álvaro Santos tamén revisaron como quedou a reparación da pérgola de madeira da Praza Viana do Castelo, na que o Concello investiu 18.000 euros para mellorar a súa conservación e duración.

Comprobaron ademais a reforma levada a cabo na zona verde situada á beira do parque infantil Galego Tato, que custou 5.000 euros. A finalidade desta actuación, que consistiu na renovación completa do firme e a substitución de bancos e papeleiras, era "reparar danos nos que sufrían as instalacións, debido á gran afluencia de usuarios que ou frecuenta, e acondicionalas para ou desfrute da poboación", segundo indicou Álvaro Santos.

Nos últimos meses o goberno local levou a cabo outras medidas de humanización neste barrio, como máis iluminación, mellora da drenaxe do parque ou repintado da sinalización viaria, coa colocación de pasos de peóns con luces led e o acougado do tráfico preto dos centros educativos.