Barreiro asegura que no hay "compromiso" del Gobierno con la nueva comisaría

El portavoz adjunto del grupo popular en el Senado José Manuel Barreiro considera que no existe "compromiso político por parte do Goberno socialista de Sánchez" con la construcción de la nueva comisaría de Policía en los terrenos del viejo hospital. Lo expuso en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por dos senadores por la provincia, Dámaso López y Gerardo Criado, en la que Barreiro aseguró que el Gobierno no ha respondido a las preguntas formuladas por escrito sobre este asunto y que el plazo establecido por el ordenamiento ha expirado.

El senador explicó que la pregunta "era moi clara, non cabía espazo para a opinión e o Goberno non respondeu de maneira oficial". Barreiro apuntó que la pregunta era si el Gobierno estaba dispuesto a mantener el compromiso alcanzado con el anterior Ministro de Interior para la construcción de una nueva comisaría en los terrenos del antiguo hospital. "Preocúpame a falta de resposta, polo que entendemos que o Goberno socialista non quere impulsar esta nova infraestrutura para a cidade de Lugo", concluyó el portavoz adjunto del grupo popular en el Senado.

En esta misma línea, el popular recordó que el gobierno local de Lugo "tamén votou en contra dunha iniciativa que o grupo municipal popular levara ao pleno procurando tamén o compromiso coa construcción da comisaría no barrio da Residencia".

COMISIÓN. Durante la rueda de prensa, Barreiro aseguró que los populares seguirán reclamando esta infraestructura a través de la presentación de preguntas orales "que deberán responder na comisión correspondente".

Además, señaló que mantendrán la defensa de "proxectos con potencial na cidade" e hizo hincapié en el compromiso del anterior Gobierno de Mariano Rajoy y del exministro Zoido con la construcción de la comisaría, así como la consignación de partidas presupuestarias para otros proyectos en la provincia, "como as comunicacións con Santiago a través da A-54, o avance da autovía da Mariña (A-74), as obras da A-56 en Monforte, a procura dun sistema antinéboa na A-8 ou a chegada da alta velocidade a Lugo para o ano 2021". Partidas sobre las que, aseguró Barreiro, el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco se ha manifestado.

RESPUESTA. La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, pidió a Barreiro que presione a la Xunta "se realmente quere a construción dunha comisaría en Lugo".

Rodríguez aseguró que "todo o mundo sabe xa, mal que lle pese ao PP, que a Xunta mantén cedidos eses terreos con fins exclusivamente sanitarios" y reclamó a Barreiro "que deixe de xogar cos intereses dos veciños de Lugo".