Los bares de Lugo pedirán PCR negativa o vacunación completa desde el sábado

Las autoridades sanitarias gallegas han decidido, tras la reunión del comité clínico, duplicar el número de localidades en nivel máximo por el impacto de la covid, por lo que serán doce a partir de la medianoche del viernes al sábado, mientras que las siete principales ciudades estarán en nivel alto, entre ellas Lugo. Esto implica que los bares y restaurantes lucenses tendrán que exigir a sus clientes mayores de 12 años que presenten un test PCR, de antígenos o saliva negativo que demuestre que no se encuentran contagiados de coronavirus, o el certificado de vacunación completa. En este último caso, vale tanto en papel como en el móvil. Pero no solo Lugo estará desde el sábado en nivel alto. También municipios como Melide, Cervo, Ribadeo, As Pontes, Chantada y Monforte.

La prueba diagnóstica negativa deberá haberse realizado en las 72 horas antes del acceso al local de hostelería.

Superado este requisito, está permitido el consumo en el interior de los locales, que verán limitado su aforo al 50%. La ocupación máxima será de seis personas por mesa, en el caso de personas no convivientes. Además, no estará permitido el consumo en la barra.

En las tarrazas al aire libre, se limita también al 50% las mesas permitidas, pero pueden congregarse hasta diez personas. Y, como ya es habitual, deberán mantener puesta la mascarilla, que debe retirarse exclusivamente en el momento del consumo.

Los bares y restaurantes podrán abrir hasta la una de la mañana si cumplen con los requisitos de hostelería segura, pero no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 00.00 horas. Podrán, eso sí, entregar a domicilio hasta la una, al igual que los clientes que opten por recoger su pedido en el local para consumirlo en sus hogares.

En cuanto a los municipios en nivel máximo, en el que se encuentran Burela, Foz, Viveiro y Monterroso, los bares y restaurantes también deberán exigir el conocido como certificado covid. En su caso, el aforo en el interior de los locales se reduce al 30%.